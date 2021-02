Birgit von Glan ist präsent. Beim Gespräch mit dem SÜDKURIER konnte sie das gleich unter Beweis stellen. Denn es lief unter coronakonformen Bedingungen mit FFP2-Maske und bei geöffnetem Fenster ab – während gerade ein Hubschrauber Bäume aus der Mühlbachschlucht holte und auf dem benachbarten Festplatz ablud. Dennoch schaffte es die neue Hauptamtsleiterin, beinahe noch präsenter als der Hubschrauber zu sein.

Zur Person Birgit von Glan, Jahrgang 1968, ist neue Hauptamtsleiterin in Tengen. Die gebürtige Emsländerin hat lange in Bremen gelebt. Über Nürnberg hat sie sich in den Süden vorgearbeitet. Mit ihrem Mann und ihrem zehnjährigen Sohn lebt sie in Allensbach. In Delmenhorst (80.000 Einwohner) war sie Kulturamtsleiterin und gleichzeitig Geschäftsführerin der Stadt Marketing GmbH; und in Nürnberg war sie die Verwaltungsleiterin des Projekts „Perspektiven für Familien“. Auch im Landratsamt Konstanz war sie schon tätig, und in Radolfzell organisierte und strukturierte sie in der Stabstelle des Oberbürgermeisters alle Bürgerbeteiligungen der Stadt und war für Sonderaufgaben in der Verwaltung zuständig.

„Ich bin ein lebhafter Mensch und positiv“, beschreibt sie sich selbst. Und einer ihrer ersten Sätze lautet: „Ich bin gerne hier.“ Bürgermeister Marian Schreier erläutert den Hintergrund der Hauptamtsstelle in Tengen: „Frau Häfeli ist aktuell in Mutterschutz und danach in Elternzeit.“ Solange sei Birgit von Glan Leiterin des Hauptamtes. Ab Sommer 2022 soll die Stelle dann zwischen Friederike Häfeli, die das Hauptamt seit 2017 leitet, und Birgit von Glan geteilt werden.

Von Allensbach nach Tengen

Birgit von Glan lebt in Allensbach und ist seit Ende Januar in der Tengener Stadtverwaltung tätig. „Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Wenn‘s gut läuft, bin ich in 20 Minuten hier. Ich fahre morgens in die Sonne, wenn ich nach Tengen komme“, schildert sie. Und dabei lasse sie häufig den Nebel des Bodensees hinter sich zurück.

Dass sie in Tengen arbeitet, sei kein Zufall. „Ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde fortschrittlich organisiert ist“, so Birgit von Glan. Die Verwaltung müsse mit dem Bürger zusammen arbeiten, betont sie – und in Tengen funktioniere dies ganz offensichtlich. Als Beweis deutet sie aus dem Fenster ihres neuen Büros. Dort entsteht gerade das erste genossenschaftlich organisierte Ärztehaus.

„Mir ist Tengen schon eine Weile positiv aufgefallen“, erklärt Birgit von Glan. Und: „Tengen ist eine kleine Gemeinde, in der sich viel tut.“ Sie findet es richtig, dass Bürger zu Themen wie der Windkraftanlage in Tengen-Watterdingen befragt werden. Darum habe sie sich auch sofort beworben, als die Stelle ausgeschrieben wurde.

Wandern und Schlitten fahren

Mit ihrem Mann und ihrem zehnjährigen Sohn war Birgit von Glan schon in Tengen zum Schlitten fahren. Auch den eingefrorenen Wasserfall der Bibermühle hätten sie schon bewundert. Und sie hat sich schon verschiedene Wanderwege im Hegau ausgesucht, die sie bald beschreiten möchte.

Zu den ersten Aufgaben der neuen Hauptamtsleiterin gehört es, die neue Kinderkrippe im Ärztehaus einzurichten. „Möbel müssen beschafft werden und wir suchen Personal“, erläutert sie. Eine weitere Aufgabe ist für sie die Vorbereitung der Landtagswahl am 14. März. Die Wahlurne steht schon in ihrem Büro.

Bürgerbeteiligung ist ihr wichtig

Die gebürtige Emsländerin Birgit von Glan bringt viele Vorerfahrungen mit. Unter anderem hatte sie die Leitung über den Aufbau und die Organisation von drei Museen. Außerdem hat sie einen Stadtteil mitentwickelt. Bürgerbeteiligung sei für sie ein wichtiges Thema. Ihr Fazit nach den ersten Wochen im neuen Büro lautet: „Die Arbeit macht mir Freude. Es ist hier sehr abwechslungsreich.“ Und in diesem Moment brachte der Hubschrauber schon wieder den nächsten Baum auf den Festplatz.