Viele Musiker in Tengen waren am vierten Adventswochenende gleich mehrmals im Einsatz. So zum Beispiel die Stadtkapelle unter der Leitung von Dirigent Jürgen Penl. Am Samstag konnten sie nach langer Corona-Pause wieder ein Weihnachtskonzert geben.

Mit ihren Klängen brachten sie die Zuhörer zum Träumen – und dazu, mit den Füßen zu wippen. Die musikalische Reise in der Randenhalle ging über die Alpen nach Afrika – aber auch lateinamerikanische Klänge bereicherten den Abend. Ein Medley führte die Zuhörer in die 80er-Jahre. Hanna Maier und Claudius Weber moderierten den Abend.

Viel Applaus für die Musiker und Sänger, die in der Tengener Randenhalle nach langer Pause endlich wieder ein Weihnachtskonzert aufführen konnten: Für die Stadtkapelle Tengen, für das Jugendorchester TueT (Tausend und ein Ton) und für die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim. Bild: Uli Zeller

Tags drauf geht es gleich weiter

Am Sonntag war dann ein Bläsersatz der Stadtkapelle im Wald bei der Lochhütte im Einsatz. Denn dort fand ein ökumenischer Gottesdienst statt. Verbunden mit einem Waldspaziergang mit Revierförster Tobias Müller mit besinnlichen Stationen.

Auch die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim trat unter der Leitung von Dirigent Thomas Löchle gleich mehrmals am vierten Adventswochenende auf. Einmal steuerten sie zum Weihnachtskonzert der Stadtkapelle in der Randenhalle die Gesangsbeiträge bei.

Auch in den Teilorten wird es musikalisch

Und am Adventssonntag standen für die drei Musiker Platzkonzerte in ihren drei Herkunftsorten auf dem Programm: Im Schlosshof Blumenfeld, vor dem neuen Bürgersaal Tengen und vor dem Dresch-Schuppen in Talheim.

An allen drei Orten zusammen haben trotz der Eiseskälte rund 100 Zuhörer dem Konzert im Freien gelauscht. Die Möglichkeit, in Blumenfeld ins Schloss einzukehren und die Bewirtung in Talheim durch die Lehmbuddler seien ein voller Erfolg gewesen, berichtet der Vorsitzende Klaus Lohberger aus Talheim.

Juniorchor zeigt Musical

An Weihnachten geht es in Watterdingen musikalisch mit der Weihnachtsgeschichte „Endlich mal was los in Bethlehem“ weiter, wie Projektleiterin Magdalena Meßmer berichtet. „Über 20 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren aus dem Raum Tengen nehmen teil.“

Seit September probten die Kinder und Jugendlichen des Juniorchors einmal wöchentlich. Es handle sich um die gewohnte Weihnachtsgeschichte, nur eben aus einer anderen Perspektive. Adonia ist mit seinen fetzigen Musicals in Tengen bekannt – jeden Sommer rocken die Nachwuchs-Talente die Randenhalle.

Termin ist an Heiligabend

Und nun gebe es einen Auftritt mit Kindern aus der Heimat. „Die Proben laufen sehr gut, die Kinder lernen ordentlich Ihre Texte“, so Meßmer. Dank ein paar Kindern, die schon öfter bei Adonia dabei waren, sei das Proben einfacher. Die Kinder freuen sich, dass sie auch ihren Familien zeigen dürfen, was wir uns seit September erarbeitet haben, so Meßmer.

Der Juniorchor Adonia mit Kindern aus dem Raum Tengen zeigt an Heiligabend das Musical „Endlich mal was los in Bethlehem“. Los geht es um 17 Uhr in der St.Gordian und Epimachus-Kirche in Watterdingen.

Das steht auch auf dem Programm

Auch in anderen Tengener Teilorten gibt es an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen verschiedene musikalische Angebote. In Tengen-Weil spielt morgens an Heiligabend die Bläsergruppe an verschiedenen Orten.

Der Musikverein Harmonie Büßlingen zeigt an Heiligabend in Beuren und in Büßlingen sein Weihnachtsvorspiel. Und auch der feierliche Gesang in den Kirchen zu den Weihnachtsfeiertagen gehört dazu. So wird der Gottesdienst in der St-Laurentius-Kirche in Tengen am ersten Weihnachtsfeiertag von der ökumenischen Chorgemeinschaft mitgestaltet.