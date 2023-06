Der Schätzele-Markt macht vieles möglich – auch für die Chormusik. Dort haben sich nämlich Peter Rendler und Karl Heer getroffen, die Vorsitzenden des gemischten Chors Weil und des gemischten Chors Nordhalden. Nach längerer Corona-Pause hätten sie nun einfach in den Corona-Blues einstimmen können. Aber sie wollten nicht weiter darüber klagen, dass nach der Pause Sänger nicht mehr zurückgekommen sind. Stattdessen kamen sie auf die Idee: Lass es uns doch gemeinsam probieren. Also unterstützen acht Stimmen aus Nordhalden seit einigen Monaten den Weiler Chor. Peter Rendler, Vorsitzender des Chores in Weil, zieht eine erste Bilanz: „Es passt menschlich wie auch von den Stimmen her super. Wir schaffen gemeinsam eine sehr gute Qualität.“ Für die Sänger aus Weil passe das gemeinsame Singen super. Ob daraus mehr wird als der derzeitige gemeinsame Projektchor, wollen die Chöre nach der Matinee entscheiden. Die Matinee findet am kommenden Sonntag in Weil statt.

Peter Rendler (60) aus Steißlingen bildet gemeinsam mit Kerstin Maus (30) aus Weil und Lisa Zimmermann (31) aus Binningen den Vorstand des Weiler Chores. Im Chor finden sich einige jüngere Sänger. Maus und Zimmermann betonen: „Musik verbindet. Bei uns im Chor ist jeder herzlich willkommen, ob Alt oder Jung, ob von fern oder nah.“

Am Sonntag wird ein Konzert mit klassischen und modernen Chorliedern geboten, es gibt deutsche und englische Lieder. Neben den Beatles ist auch ein Gospel zu hören – und von Reinhard Mey „Welch ein Geschenk ist ein Lied“. In den letzten Jahren waren keine Ehrungen möglich. Deshalb werden bei der Matinee auch langjährige Mitglieder geehrt. Nach der Matinee gibt es ein Mittagessen auf der Terrasse des Bürgerhauses Weil.

Termin & Ort: Matinee des gemischten Chores. Eintritt 6 Euro. Sonntag, 18. Juni, um 10.30 Uhr. Bürgerhaus Weil.