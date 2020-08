von Wolfgang Schreiber

Ein besonderes Spektakel konnten die Spaziergänger und Wanderer erleben, die auf den Treppen und dem Gehweg über die Anlagen des Wasserkraftwerks Schaffhausen unterwegs waren. Kein Theaterspektakel wie es seit dem Jahr 2000 jeweils im Sommer als Freilichttheater an diesem Ort zu sehen war, sondern ein technisches Spektakel. Ein nicht ungefährliches, sagte Viktor Spörndli. Der Leiter der Produktionsanlagen wies darauf hin, dass es sich um eine Baustelle am Wasser handelt, wo auch das teuerste Spezialwerkzeug, wenn es ins Wasser fällt, verloren ist, und dass ein trockengelegtes Stauwehr – gewissermaßen ein Becken eines Kraftwerks – zehn Meter tief ist.

Kran hebt 46-Tonnen-Bauteil

Was war zu sehen? Der fest installierte Kran hob den 46 Tonnen schweren Wehrschützen aus Stahl aus dem zuvor trockengelegten, circa zehn Meter tiefen Stauwehr Nr. 3. Wehrschütze sind sozusagen Schleusen, die Zu- und Abfluss in ein Wehr regeln. Die herausgelöste Vorrichtung kam ins Wehrdammbalkenlager, das auf der linken Rheinseite jetzt als Zwischenlager dient. Dorthin also, wo in den Vorjahren in den Sommermonaten Theater gespielt wurde.

Jetzt treten dort keine Schauspieler auf, sondern Kraftwerksleute und Spezialisten der Glarner Stahlwasserbau-Firma Fäh, die den ersten der drei Wehrschützen auseinanderschrauben und in den Kanton Glarus transportfähig machen. Der Wehrschütze, einer von dreien, die das Hochwasser regulieren, muss sandgestrahlt werden. Dies führte am Dienstagnachmittag Viktor Spörndli aus: Der Rost und der alte Korrosionsschutz müssen weg. Die Schweißnähte müssen geprüft werden, neuer Korrosionschutz aufgetragen, die Hydraulikzylinder, die den Wehrschützen bewegen, revidiert werden. Die Stauwehre des Kraftwerks Schaffhausen werden so nach circa 60 Jahren erstmals totalrevidiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Franken.

Das Kraftwerk Schaffhausen – nicht zu verwechseln mit dem kleineren Kraftwerk am Rheinfall – wurde in den Jahren 1961 bis 1967 als Ersatz für den fast 100 Jahre alten Moserdamm erbaut. Bis zum Bau des Kraftwerks wurden besonders die Schaffhauser Unterstadt und das Gebiet Fischerhäusern regelmäßig überschwemmt. 1957 entschieden sich die Schaffhauser per Abstimmung mit 4106 zu 1932 Stimmen für den Bau des neuen Kraftwerks. Am 1. Juli wurde das Konzessionsgesuch beim schweizerischen Bundesrat eingereicht. Am 24. Juni 1960 erteilte dieser die Konzession für den Bau und Betrieb des Grenzkraftwerks Schaffhausen. Das Landratsamt Konstanz – involviert, weil die Staustrecke über Büsingen und Gailingen hinaus bis zum Staffelwald reicht – hatte bereits am 29. Februar die deutsche Konzession erteilt. Beide Konzessionen wurden für 80 Jahre ab Inbetriebnahme des Kraftwerks festgesetzt.

Schutz vor Hochwasser

Die Hauptfunktion des Kraftwerks ist es eigentlich, den Wasserstand zu regulieren, sagt Viktor Spörndli. Über eine automatische Steuerung regulieren die Wehrschütze den Wasserdurchfluss so, dass der Pegel an der Schifflände Schaffhausen immer konstant bleibt, nämlich bei 390,80 Metern über Meer. Das ist in den Konzessionen festgelegt. Klar ist auch, dass die Schaffhauser das Kraftwerk für die Energieerzeugung wollten. Die erzeugte Energie wird je nach Leistung und Bedarf in das Netz des Elektrizitätswerks der Stadt Schaffhausen oder in die Verteilnetze der Axpo AG eingespeist.