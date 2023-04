Die selbstständige Grafikdesignerin Katharina Philipp aus Tengen hat zwei Kinder. Die alleinerziehende Mutter hat vor ihrer Elternzeit für einige große Agenturen gearbeitet. „Die Agenturen haben mehrere Freiberufler wie mich, denen sie nach Bedarf die Aufträge vergeben“, schildert sie die Ausgangssituation. Damit sie weiterhin Aufträge bekommt, um Faltblätter, Logos oder Poster zu gestalten, benötigt sie Zeit. Zeit, in der sie sich nicht um ihre Kinder zu kümmern braucht.

Allzu lange auf Fremdbetreuung zu warten, kann sie sich nicht leisten. „Denn nach einer längeren Pause bekomme ich von den bisherigen Agenturen keine Aufträge mehr“, befürchtet sie. Es könnte beispielsweise sein, dass dann andere Menschen dort arbeiten, die die Tengener Grafikdesignerin nicht mehr kennen und die Aufträge anderweitig vergeben. Ihre vierjährige Tochter geht schon in die Tengener Kindertagesstätte. Nun hat sie auch ihren fast zweijährigen Sohn für einen Platz in der Kita St. Vinzenz angemeldet. Doch immer mit einer gewissen Unsicherheit: „Bekommt Noah den Platz nicht, verliere ich womöglich meine Auftraggeber“, so ihre Sorge.

Die Sorge, dass ein Kind nicht aufgenommen werden kann, sei in Tengen unnötig. Dies betonte Marian Schreier in den letzten Tagen seiner Amtszeit als Tengener Bürgermeister. „Wir können alle Kinder aufnehmen. Bei uns geht es nicht darum, ob jemand überhaupt einen Platz bekommt – sondern darum, wer ihn zuerst bekommt“, so Schreier. Nun sei ein Punktesystem eingeführt worden, um die Aufnahme der Kinder transparenter zu gestalten. Auch wenn bisher alle Kinder aufgenommen werden konnten, war der Wunschtermin nicht immer verfügbar, so die Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Aber ein paar Monate sind für Mütter wie Katharina Philipp unter Umständen entscheidend für die berufliche Zukunft. Auch der Wunschkindergarten könne den Eltern nicht immer zugesagt werden.

Katharina Philipp hat übrigens Glück gehabt. Ihr Sohn hat einen Platz in der Wunsch-Kindertagesstätte St. Vinzenz Tengen bekommen. Und das auch noch zum Wunschtermin. Nachdem die alleinerziehende Mutter in den vergangenen Monaten gebangt hat, ob es klappt, kann sie sich nun darauf freuen, dass ihre Kinder während der Arbeitszeit gut betreut sind.