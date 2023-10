Tengen vor 47 Minuten

Längst nicht Schluss im Schloss: Wie es nach dem letzten Hofkonzert des Jahres weitergeht

Ihre Texte haben eine Botschaft und ihre Stimme begeistert: Diana Ezerex beschließt die Hofkonzerte 2023 in Tengen. Doch damit wird es nicht still auf Schloss Blumenfeld, denn der erste Literaturherbst kündigt sich an.