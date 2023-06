Der Applaus ist das Brot des Künstlers. Dieser Applaus ist bei vielen Zuhörern in Pflegeeinrichtungen durch das Alter und verschiedene Erkrankungen eingeschränkt. Das Pflegepersonal zeigt sich aber immer wieder überrascht, wie die Heimbewohner im Laufe der Veranstaltung aufblühen. „Wir wollen Stimmung und gute Laune verbreiten“, beschreibt der Vorsitzende Heiner Wetzstein das Ziel der Auftritte des Körbeltal-Expresses. Wenn die Randenbahn nun auch schon seit einigen Jahrzehnten stillsteht – der Körbeltal-Express ist weiter auf Tour. Beispielsweise bei Auftritten in Tagespflegeeinrichtungen und Seniorenheimen in Tengen, Engen, Mühlhausen-Ehingen, Moos, Gottmadingen, Hilzingen und Singen. Die Auftritte würden sich jedes Jahr wiederholen und die Gruppe werde von Heimbewohnern immer freudig aufgenommen. Die Formation bestehe derzeit aus einer Gitarre, zwei Akkordeons und sechs Sängern. „Es wird zu unseren bekannten Liedern gesungen, geklatscht, geschunkelt und getanzt, wenn auch die Beine nicht mehr so gelenkig sind wie in jungen Jahren“, beobachtet Wetzstein bei den Auftritten in den sozialen Einrichtungen. Beim Vatertagsfest des Musikvereins Büßlingen spielen sie schon über zehn Jahre am Freitagnachmittag, so Wetzstein. Auch Liederhefte hätten die Musiker dabei – so können die Zuhörer ebenfalls zu Sängern werden.

Nach einem kürzlichen Auftritt im Emil-Sräga-Haus sagte Betreuungsassistentin Hanni Hassfeld: „Es war so schön. Es waren viele Heimbewohner und Angehörige mit dabei, die alle begeistert waren.“ Auch in den Caritas-Tagespflegen in Mühlhausen-Ehingen und Tengen sind die Musiker regelmäßig zu Gast. Der Geschäftsführer der Caritas-Sozialstation St. Wolfgang Engen, Stefan Gebauer, fasst zusammen: „Für unsere Gäste sind die musikalischen Nachmittage mit dem Körbeltal-Express Höhepunkte und eine Bereicherung im Alltag.“ Die Gäste könnten nicht nur zuhören, sondern mitsingen. Gebauer fasst zusammen: „Die strahlenden Gesichter sagen einfach alles.“