Die alte Dame sitzt auf dem Sofa. Einsam. Sie blickt ins Leere. Ihr Blick ist trüb. Den Herrn neben sich nimmt sie kaum wahr. Der Mann an ihrer Seite ist Priester. Harald Dörflinger, Pfarrer in Tengen. Er macht gerade einen Besuch bei der alten Frau.

Der Pfarrer hält ihre Hand, gibt ihr einen Rosenkranz in die Hand. Er betet langsam, hilft der Dame bei jedem Gebet des Rosenkranzes, eine weitere Perle durch ihre Hand gleiten zu lassen. Da! Beim siebten oder achten Gebet. Plötzlich fängt die Frau an und steigt in die Worte des Pfarrers mit ein. Ihr Blick wird dabei klar. Ein Friede liegt über den beiden Betenden, wie man ihn nur selten spürt.

Tief ins Gedächtnis eingegraben

So berichtet es Pfarrer Harald Dörflinger von einem Besuch bei einer alten Dame. Und es ist typisch für Menschen mit Demenz, wie er weiß. Den Pfarrer neben sich nimmt die Frau nicht mehr wahr. Aber an den Perlen des Rosenkranzes betet sie sich zurück in die eigene Vergangenheit. Das alte Gebet, oft gesprochen, hat sich tief ins Gedächtnis eingegraben. Bereit, als Schatz wieder gehoben zu werden. Mit Hilfe einiger Perlen und eines Menschen, der ihr mit Worten aushilft.

Die Kirchen spielen eine wichtige Rolle in den Altenheimen in der Region. So zum Beispiel auch im Servicehaus Sonnenhalde in Singen. Die Heimleiterin Heidrun Gonser erklärt die Gründe: „Bewohnern im Altenheim ist oft klar, dass das ihr letzter Lebensabschnitt ist. Altvertraute Rituale wecken auch bei dementen Menschen Erinnerungen. Von vielen geistlichen Liedern können sie noch zehn oder mehr Strophen mitsingen.“

Auf das Wesentliche reduziert

Im Gottesdienst mit Menschen mit Demenz achtet Pfarrer Harald Dörflinger deshalb auf einige Besonderheiten. Er erklärt: „Gottesdienste, an denen Menschen mit Demenz teilnehmen, sind normal aufgebaut – aber aufs Wesentliche reduziert. Ich verwende Lieder, die die Gottesdienstbesucher von früher kennen.“ Auch Symbole baut der katholische Pfarrer aus Tengen gerne ein. Zum Beispiel eine Kerze oder das Kreuz. Bilder wecken bei den Menschen Erinnerungen an früher.

So etwa ein Bild vom Kreuzweg, auf dem Jesus seiner Mutter Maria am Wegesrand begegnet. „Elemente, die den Menschen aus ihrer Kindheit bekannt sind, schließen oft die Herzen auf“, sagt Harald Dörflinger. So kenne eigentlich jeder das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ und das „Vater unser“. Auch solche altbekannten Gebete und Kirchenlieder können Perlen sein, mit denen die von Demenz Betroffenen sich in ihre eigene Vergangenheit zurück hangeln.

