Die Stadtkapelle Tengen startet mit einem Dreifachwumms in den Frühling. „Das Besondere ist die Kombination von Konzert, Krimitheater und Essen“, nennt Andrea Kroschk vom Vorstandsteam die drei Komponenten einer besonderen Gelegenheit am Samstag, 6. Mai. Bisher gebe es solche Veranstaltungen nur mit zwei dieser drei Elemente.

Der Vorverkauf sei gut gestartet und die Musiker freuen sich auf viele Krimi-Dinner-Besucher, ist aus dem Vorstandsteam der Stadtkapelle zu hören. Die Vorbereitungen seien zeitintensiv, da es ja drei Bereiche zu koordinieren gebe, so Kroschk. Die Musiker und Musikerinnen würden sich auf das Ereignis freuen, da sie Herausforderung mögen und auf einen großen Erfahrungsschatz innerhalb des Vereins zurückgreifen könnten.

Fußballverein serviert das Menü

„Wir werden den Saal festlich herrichten inklusive unserem selber konstruierten Kronleuchter und runden Tischen für je zehn Personen“, verrät Kroschk. Den Service würden die Herren der Fußball-Spielgemeinschaft Tengen-Watterdingen und Musizierende der Stadtkapelle übernehmen. Unter anderem gebe es ein Duett vom Rind und Schwein an feiner Rotweinsoße, gekocht von der Tengener Metzgerei zum Frieden.

Öffentliche Förderung macht das Experiment möglich Durch die Förderung des Impuls-Programms können die Eintrittskarten günstiger angeboten werden. Das Förderprogramm zielt darauf ab, dem Amateurmusizieren in ländlichen Räumen und strukturschwachen städtischen Räumen Impulse und Motivationshilfen zur nachhaltigen Stärkung und erhöhter Sichtbarkeit für den zeitnahen Neustart zu geben. Die Ensembles sollen zur schnellen Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeit befähigt werden und Unterstützung bei durch die Pandemie beschleunigten Transformationsprozessen in den Bereichen (Wieder-)Gewinnung von Mitgliedern und Digitalität erhalten. Besonders begrüßt werden Projekte, welche unterschiedliche Akteure vor Ort einbeziehen und Vernetzung sowie Wissenstransfer fördern.

„Unser Dirigent Jürgen Penl hat wieder anspruchsvolle, zum Thema passende Musikstücke ausgewählt, die wir intensiv proben“, betont Claudius Weber vom Vorstandsteam. Die regulären Proben würden durch ein dreitägiges Probewochenende intensiviert. Musikalisch gibt es passende Klänge zu hören, etwa aus James Bond oder den Kriminaltango. Auch die Kleidung der Musikerinnen und Musiker werde besonders sein. Wie genau das dann aussieht, wird aber noch nicht verraten.

Dirigent Jürgen Penl leitet die Stadtkapelle Tengen, das Bild zeigt ihn beim Weihnachtskonzert 2022. | Bild: Uli Zeller

Das Freistil Theater aus Freiburg spielt das Stück „Der Tote mit der Trommel“. Zur Handlung: Bei einem Konzert passiert ein Mord. Der leitende Kommissar ist ehemaliges Mitglied der Stadtkapelle und findet heraus, dass es mehrere Verdächtige gibt. Mit Verhören und einigen Rückblenden erfahren die Besucher immer mehr.

Ein Mord passiert während des Konzerts

Die Veranstaltung am Samstag, 6. Mai, beginnt mit der Saalöffnung um 18 Uhr, der erste Gang soll gegen 18.30 Uhr in der Randenhalle Tengen serviert werden. Karten kosten 32 Euro, inklusive Drei-Gänge-Menü. Vorverkauf direkt bei der Stadtkapelle bis 26. April, Telefon 0151 20258558, oder per E-Mail an stk-tengen@t-online.de