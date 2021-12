Für die Wahl von Andreas Zeller aus Tengen zum neuen Kreisjugendwart hatte sich die Kreisfeuerwehr etwas ganz besonderes überlegt. Kurzerhand wurde der Tengener Festplatz in eine Art Autokino umfunktioniert. Der Wirtschaftsanbau der Stadtkapelle wurde zur Leinwand und der Festplatz selbst zum Zuschauerraum.

Die Teilnehmer waren 136 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren aus den Jugendfeuerwehren des gesamten Landkreises Konstanz. Sie waren zusammengekommen, um eine neue Kreisjugendleitung und neue Jugendsprecher zu wählen.

Eine coronagerechte Alternative

Wegen der Corona-Beschränkungen habe man die Wahl aber nicht wie gewohnt in einem Saal durchführen können. Deshalb musste eine Alternative her. So kamen die Mitglieder in Feuerwehrautos, die für die Wahl im Halbkreis aufgestellt wurden. Wenig später wäre die Veranstaltung wegen des Ausrufens einer neuen Corona-Sicherheitsstufe gar nicht mehr möglich gewesen.

„Die Teilnehmer reisten in Kleingruppen an“, erläutert Andreas Zeller die Idee hinter der Veranstaltung. Vier Kameras, Beamer und Leinwand machten unter diesen besonderen Bedingungen die Wahl möglich. Die Wahlunterlagen wurden in die Feuerwehrautos verteilt.

Sie wurden gewählt

Die Anwesenden wählten Andreas Zeller zum Kreisjugendwart. Sebastian Böhler von der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau ist nun erster Stellvertreter. Der zweite Stellvertreter Andreas Seitz gehört zur Radolfzeller Wehr. Zu den Jugendsprecherinnen sind Elena Garcia und Brigitte Gommeringer von der Jugendfeuerwehr Eigeltingen gewählt worden.

Elena Garcia (links) und Brigitte Gommeringer sind die neuen Jugendsprecherinnen. | Bild: Julian Schmitt

In der Kreisjugendfeuerwehr Konstanz sind alle 23 Jugendfeuerwehren des Kreises vertreten. Es gibt 43 Jugendgruppen (10-17 Jahre) und zwei Kindergruppen (6-10 Jahre). Es sind 847 Kinder und Jugendliche dabei. Davon 243 Mädchen. Betreut werden sie durch 206 aktive Mitglieder der Feuerwehr.

Andreas Zeller (links) ist der neue Kreisjugendwart des Kreisfeuerwehrverbandes Konstanz. Gewählt wurde er bei der Delegiertenversammlung in Tengen, die coronakonform in einer Art Autokino mit lauter Feuerwehrfahrzeugen stattfand. Foto: Julian Schmitt

Die größte Veranstaltung der Kreisjugendfeuerwehr sei das Zeltlager, wie Andreas Zeller berichtet. „Während Corona haben wir sogar eine Alternative entwickelt: Das Zeltlager zuhause.“ Dabei zelteten die angehenden Feuerwehrmänner und -frauen im eigenen Garten. Sie haben online miteinander gekocht. Durch diese gesammelten Erfahrungen kam die Idee, die Delegiertenversammlung auf ähnliche Weise in Tengen durchzuführen.

Denn das Stichwort Kameradschaft gelte es früh zu formen. „Wir helfen in Notlagen, müssen einander blind vertrauen können. Feuerwehr ist ein Gemeinschaftsprojekt, das nur in der Gruppe funktioniert. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel“, erklärt Tengens Feuerwehrkommandant Uwe Veit gegenüber dem SÜDKURIER.