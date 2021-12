Oma und Enkelin kommen von einem Spaziergang zurück. Bevor die Enkelin die Oma zurück ins Pflegeheim Servicehaus Sonnenhalde bringt, setzen sie sich noch einmal hin. Durchatmen und sich die Hand halten. Dann verabschieden sie sich. Solche Begegnungen sind in Corona-Zeiten seltener und bedeutender geworden.

Darum haben die Kommunionkinder aus Tengen und den Teilorten den Bewohnern des Pflegeheimes eine Bank geschenkt, die jetzt direkt neben dem Eingang steht. Die Bank haben die Kinder mit Spenden finanziert. Und dafür haben sie auch zum Teil ihr Taschengeld gespendet, wie Julius Preter (9) erklärt, der in diesem Jahr seine Erstkommunion gefeiert hat.

Erstkommunikanten-Mutter Stefanie Graf erläutert: „Die Kinder spenden normalerweise ans Bonifatiuswerk.“ Dieses Werk unterstütze katholische Gemeinden in Deutschland, Nordeuropa und dem Baltikum. Und zwar in Gegenden, in denen die Katholiken in der Minderheit sind, berichtet Gemeindereferentin Judith Müller.

Die Kinder wollten Hilfe vor Ort

Für die Kommunionkinder war das aber alles so weit weg. Luisa Graf (9) sagt: „Wir wollten nicht nur nach Südafrika spenden. Oder irgendwohin, wo das Geld vielleicht gar nicht ankommt.“ Also haben sie selbst eine Idee entwickelt. Isabell Reithinger (10) erläutert den Gedanken: „Wir wollten lieber Geld hier fürs Heim spenden. Dann haben die älteren Menschen hier im Ort was davon.“

Hier begegnen sich Generationen: Erstkommunikanten-Mutter Stefanie Graf und Heimbewohnerin Johanna Zeller auf der neuen Bank vor dem Pflegeheim. | Bild: Uli Zeller

Die Übergabe der Bank war für die Kinder und für manchen Heimbewohner ein herausragendes Ereignis. Besonders, da solche Begegnungen in Corona-Zeiten rar sind. Die Kinder haben drei Lieder vorgetragen. Es gab Punsch und für jedes Kind einen Naschbeutel.

Gemeindereferentin Judith Müller fasst zusammen: „Trotz Corona waren die Kinder ganz dabei. Vielfältige Talente haben Raum bekommen.“ So hätten die Kinder musiziert, selbst Gebete formuliert und Episoden aus der Bibel aufgeführt.

Bei der Übergabe hat die Bank gleich schon das erfüllt, was sie tun soll. Sie wurde zu einem Ort für Begegnungen zwischen den Generationen.