Ein Kind sitzt beim Mittagessen am Tisch. Die Oma schöpft ihm einen Teller voll mit Kartoffelbrei, drückt mit dem Schöpfer ein Loch in die Mitte – und gießt Bratensoße hinein. Dass Oma und Enkel gemeinsam zu Mittag essen, haben viele früher ganz selbstverständlich erlebt. Inzwischen verbringen kleine Kinder und Senioren ihre Zeit nicht mehr so oft gemeinsam wie früher.

„Eine Besonderheit der Tengener Tagespflege ist, dass es jeden Tag ein gemeinsames Mittagessen mit Kindern und Senioren gibt“, erläutert Stefan Gebauer, Geschäftsführer der Sozialstation St. Wolfgang Engen, zu der die Tengener Tagespflege gehört. Bei diesem Konzept gehe ihm das Herz auf, erklärt er beim Tag der offenen Tür der Tagespflege. In seiner Kindheit sei die Oma ganz selbstverständlich beim Essen dabei gewesen.

Im Erdgeschoss des Tengener Ärztehauses beim Kastaniengarten befindet sich eine Tagespflege der Caritas. Betagte Tagesgäste werden jeweils zuhause abgeholt und verbringen dort einen oder mehrere Tage pro Woche. Die Tagespflegeeinrichtung befindet sich Tür an Tür zu einer Kinderkrippe. Senioren und Kinder nehmen zusammen das Mittagessen ein. Im ersten Obergeschoss befindet sich die Allgemeinarztpraxis, im zweiten Obergeschoss die Zahnarztpraxis. | Bild: Uli Zeller

„Wir wünschen der Tengener Tagespflege, dass es sich herumspricht, dass es sie gibt. Sie ist wichtig für unsere Region“, betont Heiner Wetzstein vom Körbeltal-Express bei dieser Veranstaltung. Die Musiker und Sänger sind eine Abordnung des Männergesangsvereins Liederkranz 1860 Büßlingen. Sie touren durch verschiedene Pflegeeinrichtungen und wollen den Senioren eine Freude machen, mit Liedern, die diese kennen.

So auch an diesem Tag. Nach der durch die Corona-Maßnahmen bedingten Pause zeigt sich der Körbeltal-Express froh, dass er nun wieder an Fahrt aufnehmen kann. Mit dem Bajazzo, Bergvagabunden oder auch der Fischerin vom Bodensee geben sie den Takt vor und regen die rund 30 Besucher zum Klatschen und Schunkeln an.

Die Caritas-Tagespflege Tengen im neuen Ärztehaus wurde von Dekan Zimmermann (rechts) gesegnet. Geschäftsführer Stefan Gebauer (links) dankte dem Körbeltal-Express aus Tengen-Büßlingen, der die Feier musikalisch umrahmte. | Bild: Uli Zeller

Die Tagespflege sei für die Tagesgäste oftmals ein Lichtblick in der Woche, erläutert Cordula Schwiebus, Leitung der Tagespflege, am Rande der Veranstaltung. Die betagten Gäste würden oft alleine zuhause leben oder dort von Angehörigen betreut werden. „Wenn die Senioren dann einen oder zwei Tage pro Woche zu uns kommen, haben sie Abwechslung – und die Angehörigen haben auch mal Zeit für Arztbesuche oder zum Ausruhen“, so Schwiebus. Unter Pflegekräften sei die Arbeit in einer Tagespflege ebenfalls sehr beliebt. Zum Beispiel deshalb, weil man dort keine Sonntagsdienste oder Nachtwachen leisten müsse.

Auch Dekan Matthias Zimmermann ging in einer Ansprache auf die Beziehung zwischen der alten und der jungen Generation ein. Von den ganz Kleinen, die sich selbst an einem winzigen Käfer freuen können, könne man viel lernen. Die Älteren, die sich noch an so viel erinnern können, könnten ein wichtiger Gesprächspartner werden. Der Bitte um Gottes Segen für die Menschen, die in der Tagespflege arbeiten, schloss er die Bitte an: „Mögen die Angehörigen wissen, dass hier ein Platz ist, um sich wohl zu fühlen.“