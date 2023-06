Den Muskateller Secco vom Collegium Wirtemberg hat sie soeben als ihren neuen Lieblingswein entdeckt. Marie-Lene Armingeon nippt an ihrem Glas. Wein im Schloss nennt sich die Veranstaltung, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat. An rund 20 Ständen können die Teilnehmenden Weine aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten versuchen. Und zwischen Grauburgunder, Eiswein und Most auch mal bei der Live-Musik mit Crowson&Cramer träumen. Oder ein Schwätzchen halten.

Marie-Lene Armingeon wohnt neu im Schloss Blumenfeld. Eine ihrer ersten Veranstaltungen, die sie im Schloss erlebt hat, trug den Titel „Wein im Schloss“ – an rund 20 Ständen konnten sich die Besucher umschauen und an den meisten Ständen Weine aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten probieren. | Bild: Uli Zeller

Gesprächspartner findet man viele, rund 200 Besucher klappern an diesem Sonntag die Weinstände im Schloss ab. Marie-Lene Armingeon gehört zu denen, die keinen weiten Weg haben. Sie lebt nämlich seit kurzer Zeit im Schloss Blumenfeld. „Nach acht Jahren Großstadt wollte ich wieder aufs Land und in den Süden“, berichtet die Schwäbin, die zuvor in Hamburg gelebt hat. Sie findet das Schloss Blumenfeld einen tollen Ort, betont sie: „Es ist eine Gemeinschaft, in der man eine Aufgabe hat und wo man sich einbringen kann“, so Armingeon.

So geht es im Schloss Blumenfeld weiter Das nächste Hofkonzert im Schloss Blumenfeld ist am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr mit mit Deen & Blumenstein auf der Kulturbühne im Schlosshof. Als „Glamfolk“ beschreibt das Duo die selbst kreierte Musikrichtung: Zarte Melodien, nachdenkliche Texte, gepaart mit unbändiger Energie, einer charakteristischen Stimme und einer gesunden Portion Wahnsinn und Selbstironie. Der Eintritt ist frei, Spende sind willkommen. Mehr Info im Internet unter https://schloss-blumenfeld.de/veranstaltungen/

Ebenfalls bringt sich Tengens neuer Bürgermeister Selcuk Gök ein. Er zeigt Präsenz und packt mit an. Beim Pressefoto etwa unterstützt er den Fotografen und drapiert die Veranstalter so, dass alle im rechten Licht aufs Gruppenbild kommen. Dann stellt er sich dezent in die zweite Reihe des Gruppenbildes. „Ich möchte mit meiner Präsenz in Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen und nicht die ganze Aufmerksamkeit auf mich lenken“, erläutert er danach auf Nachfrage.

Winzer Wolf Klingenmeier, Bettina Schlimper-Nägele und Walter Nägele aus Blumenfeld bei der Veranstaltung Wein im Schloss. Sie sind sich einig: Der Burkheimer Chardonnay ist ein Geschmackserlebnis..Bild: Uli Zeller.

Veranstalter, Organisatoren und Helfer hätten eine tolle Arbeit geleistet, die gesehen werden müsse, so Gök weiter. Ortsvorsteher Thomas Wezstein begrüßt die Teilnehmer: „Was heute im Schloss stattfindet, zeigt deutlich, dass das Schloss weiter erhalten werden muss.“ Und er wünscht Blumenfeld, dass es nicht die letzte solche Veranstaltung sein wird.

Und wie soll es mit Wein im Schloss weitergehen?

Organisatorin Nadja Kögel berichtet, dass dieses Jahr relativ spontan angedacht wurde, zusätzlich zur Teilnahme an der Weinmesse noch die Übernachtung im Schloss anzubieten. So ergibt sich die Möglichkeit, am Folgetag den Co-Working Bereich im Schloss zum Arbeiten zu nutzen und es können auch Gäste aus der weiteren Region teilnehmen. Für dieses Angebot habe es nur eine Anfrage gegeben, aber keine Buchung. Kögel sieht jedoch weiteres Potenzial im Schloss. „Der Ort ist wie gemacht für eine Veranstaltung wie diese“, sagt die Schlossbewohnerin. Für nächstes Jahr könnte sie sich eine Weinmesse mit doppelt so vielen Besuchern vorstellen – einschließlich Übernachtungsgästen.