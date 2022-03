Immer wieder sehen Kinder beim Spazierengehen am Tengener Waldrand Kisten stehen. Bienen fliegen ein und aus. Interessieren würde es die kleinen Forscher schon, was es damit auf sich hat.

Was es mit den Kisten, die Kinder des Öfteren am Waldrand sehen, auf sich hat, könnte das Projekt „Kids heimatfit“ erklären. Bild: Uli Zeller

Aber: Mama hat gesagt, dass sich die Kinder von diesen Kästen besser fernhalten sollen. Dieses Beispiel nannte Tengens Hauptamtsleiterin Birgit von Glan beim Pressegespräch im Tengener Rathaus. Und genau an dieser Stelle will das aktuelle Projekt greifen, das die Stadtverwaltung gerade ins Laufen bringt: „Kids heimatfit.“ Es geht darum, dass die Kinder fit für die Heimat werden sollen.

Stadt muss für Projekt nichts zahlen

Viele Formulare musste sie ausfüllen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt, findet die Hauptamtsleiterin. Mithilfe des Förderprogramms „Trägerspezifische innovative Projekte“ des Landes Baden-Württemberg hat sie einen Zuschlag nach Tengen geholt. Aus Mitteln des Bundes wird das Projekt „Kids heimatfit“ mit rund 300.000 Euro voll gefördert.

„Wir als Stadt müssen gar nichts dafür zahlen“, betont von Glan. Eine volle Stelle ist ebenfalls mit drin. Diese besetzt Martina Jesse. Als Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen war sie bereits als Dozentin tätig.

Kisten verbergen interessante Dinge

Beim anlaufenden Projekt sollen nun Themen aus dem Sozialraum des Dorfes in den Kindergarten geholt werden. Dafür kommen Personen aus der Heimat in die Kita. Zur Unterstützung ständen große Kisten für jedes Thema zur Verfügung. Diese könnten mit spannenden Dingen gefüllt werden, die normalerweise nicht im Kindergarten gezeigt werden.

Ein Thema könnte sich etwa der „Imkerei“ widmen. Dann könnte sich in einer Kiste ein großer Bienenkorb verbergen und ein Imkeranzug sowie eine Imkerpfeife. Imker aus Tengen könnten den Kindern dann erklären, wie sie arbeiten und was sie dabei brauchen. Die Kisten werden nach aktueller Planung direkt in den Kitas gelagert.

Wenig Aufwand für Freiwillige

Der Imker könnte ohne viel Aufwand zu verschiedenen Zeiten des Jahres eine Stunde bei den Kindern gestalten. „Und jedes Mal, wenn die Kisten aufgestellt werden, sehen die Kinder schon: Ah, da passiert gleich was“, erläutert von Glan einen Vorteil des Projekts.

Weitere Kisten könnten zu den Bereichen Feuerwehr, Polizei, Handwerk, Handarbeit, Tiere, Wald oder Landwirtschaft gepackt werden. Auch Narren-, Sport- oder Musikvereine könnten sich einbringen.

An die Bedürfnisse der ländlichen Gegend angepasst

Der zeitliche Aufwand für die Heimatakteure sei überschaubar. „Wir helfen dabei, die Kisten zu packen, das erforderliche Material zu besorgen und alles vorzubereiten. Und wir unterstützen auch bei der Durchführung“, erläutert Martina Jesse, die das Projekt begleiten wird.

Das Projekt sei zugeschnitten auf Tengen, betont Hauptamtleiterin Birgit von Glan: „Wir sind keine Großstadt, in der die Kindergartengruppe schnell mit der Straßenbahn ins Haus der kleinen Forscher fahren kann“, fasst sie die Bedürfnisse der Flächengemeinde mit acht Teilorten zusammen. Sobald man in Tengen etwas unternehmen wolle, müsste man viele Eltern für Fahrdienste einbinden.

Es soll auch ein Forscherraum entstehen

Teil des Projekts soll auch ein Forscherraum in der alten Grundschule werden. Dort könnten die Heimatakteure sich in Ruhe vorbereiten – und danach Material stehen lassen. Auch Ausstellungen wären dort möglich.

Die Stadt Tengen freut sich auf Ideen, Rückmeldungen und Akteure, die dazu bereit sind, sich einzubringen. Eine eigene Internetseite für das Projekt entstehe zur Zeit. Bei Fragen und Anregungen können sich Interessierte an Martina Jesse per Mail an m.jesse@tengen.de oder telefonisch unter (077 36) 92 33 15 wenden.