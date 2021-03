Er brach zusammen. Der große Lehrer merkte, dass er vom Leben selbst keine Ahnung hatte. Und als er verzweifelt auf dem Boden lag, hörte er ein Kinderlied: „Nimm und lies.“ Augustinus tat dies – und das nächste greifbare Buch war die Bibel.

Gleich der erste Vers traf ihn ins Herz und begeisterte ihn für den Glauben an Gott. So wurde aus dem Philosophen der Kirchenvater Augustinus. Dies war nur eine Episode, die Sebastian Knöbel, Pastoralassistent der katholischen Seelsorgeeinheit Engen und Tengen, in seinem Vortrag anführte.

Dem Videovortrag folgten Teilnehmer an 58 Bildschirmen. Es war die erste Bildungsveranstaltung, die das katholische Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau online anbot, wie Elke Lang vom Bildungswerk vor dem Vortrag erläuterte.

Technische Probleme sind schnell behoben

Zunächst gab es noch technische Schwierigkeiten. Ein falsch veröffentlichter Link hatte die Veranstalter in der halben Stunde vor dem Vortrag ins Schwitzen gebracht. Das Problem konnte jedoch rechtzeitig behoben werden.

Geistliche Vorträge funktionieren auch online: Das bewies Pastoralassistent Sebastian Knöbel von den Pfarreien Engen und Tengen beim ersten Online-Vortrag des katholischen Bildungswerks Oberer Hegau. Bild: Uli Zeller

Nach dem Vortrag kam Lang zum Fazit: „Das Experiment ist sehr geglückt. Jetzt können wir überlegen, ob wir noch ähnliche Online-Veranstaltungen zu einem theologischen Thema planen.“ Ideen seien da – aber sie seien noch nicht ganz spruchreif. Sollte die Corona-Pandemie die Möglichkeiten des katholischen Bildungswerkes noch weiter einschränken, seien Veranstaltungen über das Internet auf jeden Fall ein Format, das weiter ausgebaut werden könne.

Positive Rückmeldungen nach dem Vortrag

Die Rückmeldungen, die nach dem Vortrag per Chat eingingen, waren durchgehend positiv: „Es war eine tolle Veranstaltung. Gutes Zeitmanagement“, schrieb eine Teilnehmerin nach dem etwa 45-minütigen Vortrag. Ein Teilnehmer namens Florian kommentierte: „War wirklich super!“

Welche Tipps gibt nun der Pastoralassistent Menschen, die die Bibel als Liebesbrief Gottes lesen möchten? „Auf keinen Fall sollte man einfach am Anfang anfangen und dann immer weiter lesen. In den meisten Fällen bleibt man spätestens im Buch Levitikus stecken“, so Knöbel. Diese Texte, in denen alte Bauanleitungen oder Gesetze vorkommen, seien sehr weit weg für den Leser.

„Die Bibel ist kein Zeitungsartikel“

„Die Inhalte sollten erst einmal mit den Fragen der Leser geweckt werden“, so Knöbel weiter. Die Bibel sei kein Zeitungsartikel – es gehe nicht darum, Information so einfach wie möglich präsentiert zu bekommen, sondern darum, ins Nachdenken zu kommen.

Die Bibel sei Meditationsliteratur. „Wenn ich gefragt werde, mit welchem biblischen Buch man anfangen kann, empfehle ich gerne das Buch Kohelet mit der Frage: ,Ist in diesem Leben wirklich alles sinnlos?‘“ Dies klappe bei den meisten Lesern prima. Frei nach dem Motto des Augustinus: Nimm und lies.

Weitere Informationen zu den Vorträgen: www.kath-oberer-hegau.de/bildungswerk