Was haben Fußballer, Tennisspieler und Fasnachtsnarren gemeinsam? Wenn man aus dem Veranstaltungskalender in Tengen Schlüsse ziehen kann, ist der gemeinsame Nenner die Bereitschaft, für die Allgemeinheit anzupacken – und der Spaß an Geselligkeit und guter Unterhaltung.

Beim diesjährigen Kastaniensommer im Tengener Zentrum organisieren diese Vereine nämlich zwei Abende für die Bevölkerung. Die Idee hinter dem Kastaniensommer: Auf dem Platz neben dem Rathaus teilen sich mehrere Vereine die Infrastruktur – von der Bühne über die Bänke bis hin zum Bierwagen. So braucht nicht jeder Verein für eine Einzelveranstaltung aufzubauen.

In diesem Jahr wird es nicht nur wegen der Corona-Pause spannend sein, ob die Abläufe gleich wieder harmonieren. Auch die Gegebenheiten rund um den Kastanienplatz haben sich geändert – durch den Neubau von Ärztehaus, Bürgersaal und aktuell einer Fahrradgarage. Sachbearbeiterin Martina Baldus, in der Stadtverwaltung unter anderem für Veranstaltungen zuständig, räumt ein, dass der Platz dieses Jahr noch durch Baustellen eingeschränkt ist. Bürgermeister Selcuk Gök zeigt sich zuversichtlich, dass Stadt und Vereine gemeinsam eine gute Lösung gefunden hätten: „Ich habe schon viel von der tollen Tradition des Kastaniensommers gehört. Nun freue ich mich, persönlich miterleben zu können, was die Vereine leisten. Unter erschwerten Bedingungen gebührt den Vereinen mein großes Lob, dass sie den Kastaniensommer aufrechterhalten.“

Die Caritas-Tagespflege St. Wolfgang Engen, die im unteren Stockwerk des Ärztehauses angesiedelt ist, klinkt sich ebenfalls in die Veranstaltung ein. Beim ersten Termin am Freitag, 21. Juli, sind die Türen der Tagespflege geöffnet – wer die Räume einmal sehen möchte, dürfe sie besichtigen, erläutert Geschäftsführer Stefan Gebauer. Die Sozialstation mit Sitz in Engen, die neben dem ambulanten Pflegedienst auch drei Tagespflegen in Engen, Mühlhausen und Tengen betreibt, hat zudem alle ihre Mitarbeiter zu der Veranstaltung nach Tengen eingeladen. „Wir freuen uns, dass wir direkt vor der Haustür so eine tolle Veranstaltung haben. Darum haben wir kurzerhand unser Sommerfest, das wir sonst immer in Mühlhausen feiern, nach Tengen verlegt“, erklärt Gebauer. Damit wolle die Caritas auch unterstreichen, dass Tengen für sie nicht nur eine Außenstelle sei und sie den Kontakt zu den Vereinen und den Menschen vor Ort suche. Matthias Preter, Vorsitzender der Spielgemeinschaft Tengen-Watterdingen (SG Tewa) sagt: „Wir freuen uns auf viele nette Besucher bei schönem Wetter in neuer alter Umgebung“. Dass sich die Umgebung um den Kastanienplatz herum verändert, sieht er nicht als Nachteil – vielleicht fühle man sich so sogar noch eingerahmter und es sei alles noch viel schöner. Die Vorsitzende des TC, Dagmar Strölin, betont: „Wir vom Tennisclub finden es wichtig, die Vereinskultur in Tengen zu pflegen und als Verein präsent zu sein.“ Alexander Stihl, Manager der Randenmusikanten, freut sich, dass seine Formation dieses Jahr in Tengen ist, denn sie feiert ihr 50. Jubiläum: „Die Stimmung auf dem Platz war bei all unseren Auftritten immer super und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern, vielen Musikerinnen und Musiker und ehemaligen Randenmusikanten.“