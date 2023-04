Auf eine außergewöhnliche Art hat der Musikverein Wiechs am Randen beim Unterhaltungsabend 2.0 sein Programm beendet: Bei der Zugabe „We are the World“ begaben sich Kinder, Partner und Eltern der 33 Aktiven vor und auf die Bühne und unterstützen die Aktiven durchs Mitsingen des Refrains. „Wir sind die Welt, eine Familie. Nur wir allein können uns den Frieden weitergeben“ erklang es in der vollbesetzten Gemeindehalle. Das Publikum war begeistert. Die Zugabe musste wiederholt werden. Zuvor hatte Dirigent Manfred Müller nach dem Motto des Abends „Im Gleichschritt Marsch“ mit seinem Klangkörper sechs Märsche dargeboten. Dazwischen waren Titel wie „Moment vor Morricone“ und „Partyplanet“ zu hören. Als Solisten glänzten bei „My Dream“ Wolfgang Kaiser auf dem Tenorhorn und Julian Müller auf der Tuba bei „Für Theresa“. Beim Rock-Medley „Rock it“ wechselte Müller vom Dirigentenpult ans Schlagzeug und die Nachwuchsdirigentin Lena Bollin übernahm den Taktstock. Den Abend eröffnet hatte das im November gegründete Jugendorchester 1001 Ton. Bei ihrem zweiten Auftritt begeisterten die Zöglinge der vier Musikvereine aus der Gesamtgemeinde Tengen unter Leitung von Jürgen Penl mit „Viva la Vida“. Bei „Humpa, humpa“ forderte Hanna Maier, die neben anderen Musikern die Zöglinge in der Jugendkapelle unterstützte, das Publikum zum Mitsingen auf. Zehn junge Musikerinnen und Musiker des MV Wiechs hatten sich bereits vor der Pandemie zu den Young Winds zusammengeschlossen. „Nach drei Jahre Konzertpause und inzwischen vier Jahre älter“, wie deren Dirigentin Lena Bollin ausführte, zeigte die Gruppe ihr Können bei „Hoch hinaus“ und „Wellerman“. Den Abend beschlossen die acht Musiker der „Feierei“ in hervorragender Manier mit böhmisch-mährischer Blasmusik. „Ein großartiges Programm“, meinte Christa Steppacher. Ehemann Johannes Steppacher hatte als Verbandspräsident des BHB an diesem Abend hochkarätige Ehrungen von Musikern vorgenommen.