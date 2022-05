Es miaut in einer Scheune in der Tengener Buckstraße. Und es ist nicht der eigene Kater. Beim Nachschauen wird klar: Hier hat sich eine Katzenmama eingenistet – mit ihren drei Katzenkindern. „Kitten“ werden die Kleinen genannt, wie Raffaela Mokbel aus dem Vorstand des Vereins Katzenhilfe Radolfzell weiß. Mokbel wurde als Expertin zum Einsatz nach Tengen geholt, denn die Mitglieder des Vereins sind auch in den Hegau-Gemeinden immer wieder als Helfer im Einsatz.

Vier Wochen alte Katzenbabys

„Die Kitten sind etwa vier Wochen alt“, schätzt Raffaela Mokbel. Sie hat die Katzenmama schnell mit Hilfe einer Lebendfalle gefangen. Die drei Kitten sucht die ehrenamtlich tätige Katzenfreundin unter alten Balken, Wellpappe und Teppichen und fängt sie von Hand ein.

Nichts Besonderes für Raffaela Mokbel, die sich mit Herzblut für die Katzenhilfe Radolfzell einsetzt. Sie führt unter anderem Fangaktionen durch, betreut Pflegestellen und bringt Kater, Katzen und Kitten zum Tierarzt. Und so manche Kratzer und Schrammen an ihren Armen und Beinen zeugen von einer solchen Fangaktion.

Raffaela Mokbel muss bei ihren Einsätzen für die Katzenhilfe Radolfzell manchmal Hindernisse überwinden wie hier in einer Scheune in der Tengener Buckstraße. | Bild: Uli Zeller

Katzenhilfe als Herzensangelegenheit

„Ich mache das aus tiefstem Herzen gern“, beschreibt sie ihre Motivation im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Noch vieles mehr macht sie für das Wohl der Katzen. Bei verunglückten Katzen auf der Straße liest sie zum Beispiel, wenn vorhanden, den Chip ab und versucht die Besitzer der Tiere ausfindig zu machen. Diese bräuchten dann nicht weiter zu suchen und hätten dann zumindest die traurige Gewissheit über den Tod ihres Stubentigers.

Sehr dankbar zeigt sie sich für die „super Pflegestellen“, auf die der Verein zurückgreifen kann, wie sie betont: Privatleute, die die streunenden Katzen erst einmal aufnehmen, nachdem sie beim Tierarzt durchgecheckt wurden.

Verwilderte Katzen sind oft ausgehungert

Je nach Bedarf werden sie dort behandelt sowie entwurmt, entfloht, geimpft und, wenn sie alt genug sind, kastriert. Freilebende Katzen würden sich mehrmals pro Jahr vermehren und eine Flut von Nachwuchs zur Welt bringen.

Vermehrung stoppen Der Verein Katzenhilfe Radolfzell empfiehlt, eigene Katzen kastrieren zu lassen sowie durch einen Chip oder eine Tätowierung kennzeichnen und registrieren zu lassen. Das geht zum Beispiel über die Internetseite des Vereins Tasso: www.tasso.net. Heimatlose Katzen sollten den Tierheimen oder Tierschutzorganisationen gemeldet werden, damit eine Kastration veranlasst werden kann. Die Katzenhilfe Radolfzell freut sich über Geldspenden und Unterstützung durch Sachspenden wie Futter oder Streu, sagt Raffaela Mokbel vom Vorstand des Vereins. Die Einnahmen würden vollumfänglich den Katzen zugute kommen und werden beispielsweise für Futter und Tierarztrechnungen verwendet, betont sie.

Verwilderte Katzen seien oft schwach. Sie seien ausgehungert, erfrieren oder werden krank. In vielen Hegaugemeinden werde das immer wieder zum Problem. Die Katzenhilfe Radolfzell sei auch schon zum Einsatz gerufen worden nach Singen, Engen, Höri, Orsingen, Gottmadingen, Mühlhausen, Volkertshausen und Bietingen. Viele eingefangene Katzen sind verletzt oder krank und müssten operiert und behandelt werden. Im Mai sei besonders viel zu tun gewesen, sagt Raffaela Mokbel.

Der Einsatz war erfolgreich. Raffaela Mokbel hält eine etwa vier Wochen junge Katze in der Hand. Diese wurde mit zwei weiteren kleinen Kitten von ihrer Katzenmama in einer Scheune in der Tengener Buckstraße geboren. Nun werden die Kätzchen mit Unterstützung der Katzenhilfe Radolfzell aufgepäppelt und weiter vermittelt. | Bild: Uli Zeller

„Wir haben auch schon 70 Gramm leichte Kitten aufgepäppelt“, berichtet Mokbel von ihren Erfahrungen. Die zugänglichen Katzen und Kitten würden in die Vermittlung genommen, damit sie ein gutes Zuhause bekommen können.

Verwilderte Streuner werden wieder ausgesetzt

Die verwilderten Streuner werden hingegen wieder in ihr gewohntes Revier zurückgebracht. Dort würden sich die Katzen am besten auskennen. Sie würden wissen, wo es Futter gibt. Sie würden alle Gefahren kennen und auch Unterschlupf finden, erklärt Mokbel

So könne man also nach einem solchen Einsatz der Katzenhilfe gespannt sein, ob die Katze später wieder in der Scheune auftaucht oder nicht. Wenn das der Fall ist, könne man sich zumindest darüber freuen, dass sie aufgepäppelt wurde und keine weiteren Jungen zur Welt bringen wird.