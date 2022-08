Das Interesse ist geblieben, obwohl Adonia in den letzten zwei Jahren nicht auftreten konnte: Zwölf Kinder aus Tengen haben sich zu einem fünftägigen Musicalcamp mit zwei abschließenden Auftritten angemeldet. Einer dieser Auftritte findet in der Tengener Randenhalle statt. Zuvor haben die Neun- bis Zwölfjährigen bereits CDs und Noten erhalten, um die Lieder zuhause zu üben. Den Eltern könnte also einiges bekannt vorkommen, wenn sie dann das fertige Programm in der Randenhalle erleben.

Brieftauben lernen in dem Musical zu beten

Die 70 Kinder, die in Tengen auftreten, treffen sich zum Musicalcamp im Naturfreundehaus in Tuttlingen. Hauptleiterin Anette Marquardt und weitere, ehrenamtliche Mitarbeiter studieren mit den Kindern in fünf Tagen das Programm ein. „Es handelt sich beim Musical um keine klassische biblische Geschichte. Sondern um die zwei vorwitzigen Brieftauben Feddy und Emma. Sie machen sich auf den Weg, um beten zu lernen“, erläutert Anette Marquardt.

Die Seite von Adonia im Internet verrät, wie die Handlung weitergeht: Das Gebet von Pfarrer Pumpernickel vermag die beiden Tauben nicht zu überzeugen. Die weise Eule Salia erzählt ihnen deshalb, was Jesus übers Beten gelehrt hat. Und sie merken, dass Beten gar nicht so kompliziert ist, wie sie dachten.

Am 5. August wird das Ergebnis aufgeführt

Bereits in vergangenen Jahren haben die Adonia-Kinder in Tengen begeistert: Humorvolle Theaterszenen, laute Töne aber auch andächtige Momente sind zu hören.

Seit 2001 ist Adonia in Deutschland ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten und sucht und schult die Ehrenamtlichen, die die Freizeiten durchführen.

Der Auftritt: Der Adonia-Juniorchor tritt in der Tengener Randenhalle am Freitag, 5. August, ab 19 Uhr mit dem Musical „Singt laut für Jesus“ auf. Mit 16 Liedern und Theaterszenen dauert das Musical etwa 70 Minuten.