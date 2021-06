Die Tengener Jugendfeuerwehr feiert runden Geburtstag, und sie blickt auf bewegte Geschichte zurück. Die Kinder und Jugendlichen hoffen nun auf viele Klicks bei einem Wettbewerb – dann könnte für sie ein neues Zelt herausspringen.

Anfangs zwölf Mitglieder

Das Wetter passt. Bei der Probe der Jugendfeuerwehr zucken Blitze und Regen prasselte herunter. Ein Wetter, dem angehende Feuerwehrfrauen und -männer trotzen müssen. Die Tengener Jugendfeuerwehr gibt es nun seit 40 Jahren, wie Jugendwart Simon Volk berichtet. Wegen der Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie konnten die Mitglieder den runden Geburtstag nicht groß gefeiert werden. „Im Gründungsjahr bestand die Jugendfeuerwehr aus zwölf Mitgliedern“, erklärt Volk. Heute zähle die Jugendgruppe 28 Jugendliche. „Ab den 1990er-Jahren waren Mädchen in der Tengener Jugendfeuerwehr selbstverständlich“, berichtet Jugendleiter Alexander Ritzi.

Ein Novum im Kreis

Als erste Jugendfeuerwehr im Landkreis hätten die Tengener ein körperlich und geistig beeinträchtigtes Kind in die Gruppe aufgenommen. Anfangs habe das den Betreuern einige Sorgen bereitet. Diese seien ihnen aber von den anderen Kindern rasch genommen worden, fasst Ritzi zusammen: „Das Kind gehörte von Anfang an dazu, wurde eingebunden und gefördert.

Zelt ist in die Jahre gekommen

Nach 40 Jahren Jugendfeuerwehr ist nun das Zelt der Tengener Jugendgruppe, mit dem sie jedes Jahr an einem fünftägigen Zeltlager teilnehmen, in die Jahre gekommen. Da kommt den Kindern und Jugendlichen der BGV Nachwuchswettbewerb gerade recht: Dies sei ein Wettbewerb für Ersthelfergruppen, bei dem die Tengener Geld für ein neues Zelt gewinnen könnten.

Der Wettbewerb Die Tengener Kinder und Jugendlichen nehmen an einem Wettbewerb des BGV teil. Die 15 Teilnehmer, die am 6. Juli um 10 Uhr die meisten Stimmen bekommen haben, ziehen ins Finale ein. Im Finale vom 6. bis 8. Juli werden die Stimmen per E-Mail bestätigt, wobei nur noch einmal pro E-Mail-Adresse abgestimmt werden kann. Alle Finalisten starten dann erneut mit null Stimmen. Am 9. Juli werden alle Stimmen manuell geprüft und erst dann freigeschaltet. Die 15 Finalisten erhalten Publikumspreise zwischen 500 Euro und 3000 Euro. Zusätzlich vergibt die Jury unter allen Teilnehmern sechs Jurypreise zu 2000 Euro. Teilnahme über www.feuerwehr-tengen.de.

Zu den regelmäßigen Tätigkeiten der Tengener Jugendfeuerwehr gehören: Teilnahme am Sternmarsch des Landkreises Konstanz, Säuberung des Waldes und Schutzhütten auf der kompletten Gemarkung Tengen, Mitwirken am Schätzelemarkt durch Vorbereitung der Grillwürste, Besuch des fünftägigen Zeltlagers, Würstchenverkauf am Nikolausmarkt in Tengen, Teilnahme an Leistungsabzeichen, wöchentliche Übungen, mehrtägige Ausflüge zur Teamfestigung.

Die Jugendfeuerwehr Tengen besteht zur Zeit aus 22 Jugendlichen, darunter acht Mädchen aus Tengen und den umliegenden Ortsteilen. Gemeinsam mit fünf Jugendleitern und einer Jugendleiterin bestreiten sie jeden Montag ab 18.30 Uhr die Proben. Jugendwart ist Simon Volk, als Jugendleiter wirken Alexander Ritzi, Tobias Huber, Simone Zeller, Sebastian Gruber und Florian Vorberg. Jährlicher Höhepunkt ist das Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Konstanz. Bis zu 700 Jugendliche halten sich fünf Tage lang fernab von zu Hause in Zelten auf. Nach 40 Jahren wünscht sich die Jugendfeuerwehr das neue Zelt. Durch viele Klicks könnte dies möglich werden.