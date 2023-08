Eine ältere Dame kommt langsam zur Hauptstraße. Sie ist auf dem Weg zum Friedhof Watterdingen. Dabei muss sie die B314 überqueren. Wieder einmal ist viel los auf der Straße. Wird sie es schaffen, eine Lücke im fließenden Verkehr zu finden und schnell genug über die Fahrbahn zu kommen? Das Problem haben nicht nur Senioren, sondern auch Schüler, die auf dem Weg zur Bushaltestelle sind. Nun ist eine Lösung in Sicht. Denn der Gemeinderat hat den Weg für eine Querungshilfe frei gemacht. Diese werde den Haushalt der Stadt nicht einmal langfristig belasten, wie Bürgermeister Selcuk Gök vor dem Gremium erläuterte: „Die Kostenübernahmeerklärung des Landes liegt vor.“ Die Ausschreibung muss noch vom Regierungspräsidium Freiburg freigegeben werden.

Auf die Straße soll ein Element gebaut werden, das die Überquerung in zwei Phasen ermöglicht. „Ein Zebrastreifen in der Nähe der Bushaltestelle ist nicht erlaubt, da die Gefahr zu groß ist, dass Kinder unbedacht über die Straße rennen“, erläutert die Ortsvorsteherin. Künftig entfalle die Haltebucht, die sich direkt vor dem Briefkasten befindet, so Maier. Da der Briefkasten sich auf der Höhe der geplanten Verschnaufinsel auf der Mitte der Fahrbahn befindet, kann man dort nicht mehr halten, ohne den gesamten Verkehr zu blockieren. Obwohl Watterdingen lieber eine Ampel oder einen Zebrastreifen gehabt hätte, zeigt sich die Ortsvorsteherin zufrieden mit der Lösung: „Ich bin froh, dass die Maßnahme umgesetzt wird. Es trägt zur allgemeinen Verkehrsberuhigung bei. Die Straße ist vom Berufsverkehr stark befahren.“ Watterdingen habe hier ein ähnliches Problem wie die Tengener Teilorte Blumenfeld und Beuren. So zuversichtlich wie die Watterdinger Ortsvorsteherin ist jedoch nicht jeder. Beurens Ortsvorsteherin Véronique Maus kann den Bürgern nicht besonders viel Mut machen. Aufgrund von Beobachtungen im eigenen Dorf äußerte sie im Gemeinderat: „Sicherer wird es durch die Querungshilfe nicht. Wenn ein LKW kommt, läuft man dennoch immer in einem Zug rüber.“