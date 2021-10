Im Tengener Stadtteil Wiechs am Randen steht die Zeit nicht mehr still. Die Hochzeitsglocken können wieder läuten, die Kirchturmuhr tickt und schlägt wieder. Die Glocken blieben ein halbes Jahr lang stumm, die Uhr verharrte auf den Ziffern 12. Dies rief den heiligen Zorn etlicher Bürger hervor. Ein Hochzeitsgeläut musste mit Hilfe eines Tonbandes improvisiert werden und auch die Totenglocke konnte nicht mehr vom Ableben eines Bewohners künden. Eine aufwändige Sanierung des Turms der Kirche St. Verena hatte Uhr und Glocken lahmgelegt. Nun beendet ein Provisorium diesen Zustand. „Ich glaube, dass der kürzliche große Zeitungsartikel über das Thema schnell für Bewegung gesorgt hat“, erklärt Gabriele Leichenauer, Ortsvorsteherin von Wiechs.

Nach den Klagen gibt es viele positive Rückmeldungen

So viele Klagen an sie angetragen worden seien, so sehr gebe es nun genauso zahlreiche positive Rückmeldungen, dass die Kirchenuhr und die Glocken wieder ihren Betrieb ausführen, sagt sie. So ist die Bevölkerung von Wiechs zeitlich wieder auf der Höhe. Und das früher kirchliche und seit vielen Jahrzehnten weltliche 11-Uhr-Läuten, gebe den Hausfrauen und -männern das akustische Signal, dass Sie zum Mittagessen-Kochen starten sollten.

Tengen In einem Randendorf steht die Zeit still: Kirchturmuhr verharrt auf den Ziffern 12 und die Glocken bleiben stumm Das könnte Sie auch interessieren

Die Oma eines halbjährigen Jungen sei hoch erfreut, dass es in der nachbarschaftlichen Kirche wieder bimmelt, berichtet die Ortsvorsteherin. Doch der Bub müsse sich an die für ihn ungewohnten Klänge erst noch gewöhnen. „Kaum zu glauben, wie viele positive elektronische Nachrichten ich von Bürgern erhalten habe, aus Freude, dass die Uhr wieder läuft und die Glocken schlagen und läuten. Sowohl von solchen, die schon immer in Wiechs leben als auch von zugezogenen Einwohnern“, sagt Gabriele Scheurer. Die Postbeamtin war auch lange Zeit im Tengener Gemeinderat tätig.

Nun muss die Stadt Tengen bei der Turmuhr noch mitmachen

Der Tengener Architekt Albert Frank und Tobias Scheu vom Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat von St. Verena hatten die langwierigen Sanierungsarbeiten damit begründet, dass sie sehr aufwändig seien und Fachfirmen wegen Engpässen nur mit Verzögerung ihre Arbeit antreten könnten. Restliche Tätigkeiten könnten bis zum Frühjahr 2022 erledigt sein. Es müsse aber noch mit der Stadt Tengen abgeklärt werden, wann sie als Eigentümerin die geplante Erneuerung der Kirchturmuhr ausführe.

Die Geschichte eines Kirchturms Die Glocken: Der Rohbau der Kirche St. Verena und deren Turms erfolgte von 1922 bis 1924. Zwei Glocken wurden am 29. September 1925 angeschafft, zwei weitere in den den 30er Jahren. Deren Erstgeläut gab es am 24. Dezember 1938. Eine fünfte (große) Glocke war geplant, konnte jedoch nicht finanziert werden. Die vier Glocken wurden am 11. Dezember 1941 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. 1953 konnten vier neue Glocken von der Stuttgarter Firma Kurtz erworben werden. Der damalige und später noch einige weitere Jahrzehnte in Wiechs tätige Pfarrer Eugen Weiler hat sie persönlich mit eigenem Lastwagen in der Gießerei abgeholt. Die Glockenweihe fand am 6. September 1953 statt. Auf eine noch fehlende tiefe Glocke wurde dann 1956 aus Kostengründen verzichtet. Die Glocken sind Eigentum der Pfarrei Wiechs am Randen.

Der Rohbau der Kirche St. Verena und deren Turms erfolgte von 1922 bis 1924. Zwei Glocken wurden am 29. September 1925 angeschafft, zwei weitere in den den 30er Jahren. Deren Erstgeläut gab es am 24. Dezember 1938. Eine fünfte (große) Glocke war geplant, konnte jedoch nicht finanziert werden. Die vier Glocken wurden am 11. Dezember 1941 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. 1953 konnten vier neue Glocken von der Stuttgarter Firma Kurtz erworben werden. Der damalige und später noch einige weitere Jahrzehnte in Wiechs tätige Pfarrer Eugen Weiler hat sie persönlich mit eigenem Lastwagen in der Gießerei abgeholt. Die Glockenweihe fand am 6. September 1953 statt. Auf eine noch fehlende tiefe Glocke wurde dann 1956 aus Kostengründen verzichtet. Die Glocken sind Eigentum der Pfarrei Wiechs am Randen. Die Turmuhr: Die Zifferblätter der Turmuhr wurden mit dem Bau des Kirchturms 1924 angebracht. Die erste Inbetriebnahme der Kirchenuhr erfolgte 1925. Baujahr der jetzigen Uhr war 1962. Die Firma Schneider aus Schonach hat sie installiert. An Pfingsten 1962 wurde sie in Betrieb genommen. Die Kirchenuhr ist im Gegensatz zu den Glocken im Eigentum der Stadt Tengen.