Wasser plätschert über den Hof eines Hauses in der Leipferdingerstraße. Es hat sich durch den Pflasterbelag gedrückt. Wo kommt es her? Diese Frage stellte sich die Stadt Tengen.

Petra Fritsch, Leitung der Stabstelle Bauen und Stadtentwicklung, erläutert: „In der gleichen Straße wurde zuvor die Nahwärme verlegt.“ Es sei eine Überlegung gewesen, ob dabei ein Rohr beschädigt worden sei. Eine Prüfung habe dies jedoch nicht bestätigt.

Es wurde jedoch eine Engstelle im Regenwasserkanal entdeckt. „Auf einer Länge von fünf Metern ist der Kanal enger und bildet so einen Trichter“, so Bürgermeister Marian Schreier bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Nun stellt sich die Frage, wer die Kosten für die Beseitigung des Problems übernehmen soll.

Option 1: Grundstückskäufer des Neubaugebiets zahlen

Gemeinderat Thorsten Frank (CDU/UW) erläutert die eine Möglichkeit: „Durch das Neubaugebiet Ob den Häusern wird es nötig, den Kanal in der Leipferdinger Straße aufzuweiten.“ Dabei betont er, dass der bestehende Kanal derzeit keinen Schaden aufweise. „Eine Umlegung der Kosten auf das Erschließungsgebiet wäre legitim“, so Frank.

Adelbert Zeller (FW) erklärte auf Nachfrage die andere Position: „Der Kanal hat verschiedene Durchmesser. Die Probleme hat man jetzt festgestellt, noch bevor Wasser vom Neubaugebiet durchgeflossen ist.“ Ob das Wasser vom Neubaugebiet die Ursache des Problems sei, sei noch nicht erwiesen und müsse noch untersucht werden.

Option 2: Die Stadt zahlt

Man solle nicht die Grundstückskäufer darunter leiden lassen. Zeller sprach sich dafür aus, dass die Stadt die Kosten übernimmt.

In der Abstimmung schloss sich die Mehrheit der Räte der Ansicht Zellers an. So zahlen den neuen Kanal nun nicht die Häuslebauer des Neubaugebiets, sondern die Allgemeinheit. Es dreht sich um Kosten in Höhe von 33 610 Euro.

Dafür wird die Leipferdingerstraße laut Friederike Häfeli, Leiterin des Hauptamtes, auf einer Strecke von etwa 42 Metern mit einem neuen Rohr ausgestattet, das durchgängig 30 Zentimeter Innendurchmesser hat.