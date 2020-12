Sie stricken und tun damit viel Gutes – kein Wunder, dass sie beim Tengener Bürgerempfang sogar ausgezeichnet wurden: Die Strickrunde der katholischen Frauengemeinschaft Tengen trifft sich jede Woche – zum Socken stricken.

Und während Corona stricken sie einfach zuhause weiter. An einem Stand vor dem Tengener Edeka haben sie ihre Fußwärmer verkauft. Sonja Kies, die seit 17 Jahren Leiterin der Strickrunde ist, erläutert: „In den 17 Jahren, in denen ich dabei bin, haben wir rund 9.000 Paar Socken gestrickt.“ Rein rechnerisch ergäbe das zwei Paar Socken für jeden Tengener Bürger.

60.000 Euro für den guten Zweck

Egal, ob die Socken für Männer, Frauen oder Kinder waren – eines ist ihnen gemeinsam: Sie wurden alle für einen guten Zweck verkauft. Die Strickrunde gibt es seit Ende der 80er-Jahre.

Insgesamt konnten durch den Sockenverkauf über 60.000 Euro gespendet werden. Angelika Eichkorn von der katholischen Frauengemeinschaft erläutert: „Einen Teil aus dem diesjährigen Sockenverkauf in Höhe von 600 Euro spenden wir an das Dorfhelferinnenwerk Sölden. Sie tun auch hier in der Region viel Gutes.“

Manche Familien fallen durchs Raster

Maria Hofgärtner, Mitglied der katholischen Frauengemeinschaft und selbst Dorfhelferin, erläutert: „Es sind Notsituationen, in denen wir in die Familien kommen.“ Die Helferinnen greifen Familien zum Beispiel bei Klinik- und Kuraufenthalten oder bei Risikoschwangerschaften unter die Arme.

Einsatzleiterin Melanie Dressnandt berichtet: „Es ist manchmal wie ein Riesen-Puzzlespiel. Es gibt 12 Dorfhelferinnen für die Region Singen-Hegau und die Höri. Sie arbeiten im Pensum zwischen 25 und 100 Prozent. Die Familien benötigen Hilfe zwischen 4 Stunden pro Woche und 8 Stunden pro Tag.“

Tengen Er brennt für Gott und die Menschen: Tobias Herzog ist als Vikar in den Seelsorgeeinheiten Oberer Hegau Engen und Bernhard von Baden Tengen tätig Das könnte Sie auch interessieren

Da sei es manchmal schwer zu entscheiden, welche Helferin wo eingesetzt werden soll. „Denn manche Familien fallen auch durchs Raster. Da zahlt weder Krankenkasse noch Jugendamt. Hierfür können wir Spenden wie die von der katholischen Frauengemeinschaft gut einsetzen.“

Vom Kindergarten bis zur Altenpflege

Man müsse als Dorfhelferin sehr flexibel sein, denn jede Familie und jeder Tag sei anders, erläutert Maria Hofgärtner. „Wir begleiten auch mal eine Frau zum Arzt, fahren Kinder zu Terminen oder organisieren einen Kindergeburtstag.“ Auch habe sie schon mit Kindern etwas gebastelt – als Willkommensgruß, wenn die Mutter wieder aus der Reha zurückkommt.

Förderung nur mit ärztlicher Bescheinigung Wie bekommt man eine Dorfhelferin? In der Regel wird der Einsatz ärztlich verordnet. Der behandelnde Arzt schreibt ein Attest mit einer Diagnose und dem Umfang der Stunden. Zusätzlich wird ein Antrag bei der jeweiligen Krankenkasse benötigt. Voraussetzung ist, dass ein Kind unter 12 Jahren oder ein behindertes Kind im Haushalt lebt. Dann erfolgt eine Kontaktaufnahme mit der Einsatzleitung der Region Hegau und Höri (Hegau-West, Rielasingen, Höri und Engen), Melanie Dressnandt, (0 77 74) 2 13 14 24 oder melanie.dressnandt@dorfhelferinnenwerk.de

Ihre Ausbildung zur Dorfhelferin sei vielfältig und es habe sogar ein Melkkurs dazugehört, damit die Helferinnen auch in der Landwirtschaft anpacken können. „Wir haben in der Ausbildung Erfahrung gesammelt in einer Behinderteneinrichtung und im Kindergarten. Es deckt das Spektrum ab vom Kindergarten bis zur Altenpflege.“