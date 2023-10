Kultur sollte für alle zugänglich sein. Das betonte Diana Ezerex im Blumenfelder Schlosshof. An dem Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Prägung ihrem Hofkonzert lauschen. Da tanzen Bier- neben Weintrinkern, Schlossbewohner neben externen Besuchern – und Jugendliche neben Junggebliebenen weit älterer Jahrgänge. „Darum spiele ich auch im Gefängnis“, erzählt die Sängerin in einem ihrer tiefsinnigen Wortbeiträge, die das Konzert bereichern. „Sie hat eine unglaublich berührende Stimme“, sagt Nadja Kögel, die seit drei Jahren im Schloss lebt und die Sängerin vor vier Jahren in einem Kulturladen neben ihrer damaligen Wohnung entdeckt hat, wie sie erklärt. Und sie bringe auch eine wunderbare Botschaft mit: „Wir alle können etwas dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft stärker werden.“

Die Hofkonzerte sind ein Format, das sich in Blumenfeld fest etabliert hat. 17 Konzerte in drei Jahren haben dazu beigetragen, das Schloss zu dem zu machen, was es jetzt ist. Ein Ort, an dem sich die unterschiedlichsten Menschen treffen – und verändert weg gehen. An diesem Herbstabend Mitte Oktober ist es noch angenehm lau. Und das ist fast schon ein Markenzeichen der Hofkonzerte: „Es hat nie geregnet. Außer bei einem Hofkonzert. Und da haben wir halt im Regen getanzt“, erinnert sich Nadja Kögel. Thomas Wezstein, Ortsvorsteher von Blumenfeld, sagt: „Die Hofkonzerte sind mehr als erfolgreich. Das Programm ist gut ausgewählt. Jeder findet hier etwas für seinen Geschmack.“ Von Blasmusik über Pop bis hin zu Reggae sei in den vergangenen Jahren alles geboten worden. „Es ist geradezu ein Wunder, dass die Wände noch stehen“, bringt Konzertbesucherin Claudia Schäffer aus Tengen, die selbst auch Schlossführungen anbietet, die Stimmung auf den Punkt. Nicht nur musikalisch ist im Schloss viel geboten. Auch das Schlosscafé, Veranstaltungen für Kinder oder Ausstellungen tragen dazu bei, das alte Gemäuer zu beleben. Am Freitag beginnt der erste Literaturherbst, und für Dezember ist wieder eine Schlossweihnacht geplant.