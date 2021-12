Sie wurden zum Ehrenmitglied der SG TeWa ernannt. Wie sind Sie eigentlich zum Fußball gekommen?

Der Sportverein in Watterdingen hat sich in den 1980er-Jahren dafür stark gemacht, den Fußball wieder zu beleben. Alle meine Kollegen sind hingegangen. Also habe ich auch angefangen, Fußball zu spielen – und seither nicht mehr aufgehört.

Warum finden Sie Fußball so toll?

Ich finde die Kameradschaft und den Teamgeist toll. Man muss sich aufeinander verlassen. Da es ein Mannschaftssport ist, der zu festen Zeiten stattfindet, geht man auch zuverlässiger hin, als wenn man sich beispielsweise aus Eigeninitiative zum Joggen aufmachen muss – einfach, weil Fußballtermine fixe Termine sind.

Welche Position spielen Sie?

(lacht) Als ich in meiner Jugend noch schneller war, war ich im Mittelfeld. Später wurde ich zum Libero. Den gibt es inzwischen leider nicht mehr, weil alle Dreier- oder Viererkette spielen. Man kann sagen: Mit zunehmendem Alter bin ich nach hinten in die Abwehr gerutscht.

Die erste Mannschaft der SG Tengen-Watterdingen hatte sich bei einem Freundschaftsturnier anlässlich des 100. Jubiläums des SV Büßlingen gegen drei andere Mannschaften durchgesetzt und den ersten Platz geholt. Darüber freut sich Matthias Preter, der sich mit viel Herzblut für den Verein einsetzt. | Bild: Veronique Maus

Neuerdings sieht man abends den Tengener Sportplatz so gut. Woran liegt das?

Wir haben vor etwa zwei Jahren ein neues Flutlicht mit LED-Technik bekommen.

Und was gibt es da zu sehen, auf dem Tengener Fußballplatz?

Wir haben eine starke Jugend, vor allem in den jüngeren Jahrgängen. 20 bis 30 Jugendliche kommen regelmäßig zum Training, wenn es auch unter Corona-Einschränkungen stattfinden darf. Außerdem haben wir zwei Mannschaften im Aktiv-Bereich mit eigenen Spielern. Diese kommen fast alle aus Tengen und Tengener Teilorten. Mich freut auch sehr, dass wir zwei Trainer aus den eigenen Reihen für die ersten Mannschaften haben: Patrick Maus und Andreas Köberlin.

Würden Sie sich noch mehr für Ihren Verein wünschen?

Vielleicht, dass wir auch die älteren Jugendmannschaften selber besetzen können. Im Moment spielen die A-, B- und C-Jugend zusammen mit Geisingen und Hilzingen. Und statt des Rasens wäre ein Kunstrasenplatz super. Momentan wird es bei Regen matschig und im Winter haben wir manchmal eine gefrorene Schneedecke. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir uns in der Kreisliga festsetzen und wieder Bezirksliga spielen können.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Tengen und Watterdingen zusammen kicken?

Eigentlich aus der Not heraus. In den 1990er-Jahren wurde die Jugend zusammengelegt, weil Tengen und Watterdingen jeweils zu wenig jugendliche Spieler hatten. Als die Aktiven gesehen haben, wie gut das läuft, haben sie sich ebenfalls zusammengeschlossen. Es ging jahrelang nur bergauf – aus der Kreisliga A bis in die Landesliga im Jahr 2008. Seit 2006 gibt es nun die SG TeWa. Zuvor gab es den SV Watterdingen und Fortuna Tengen.

Wie haben sich die Einschränkungen der Corona-Zeit auf den Vereinssport der SG TeWa ausgewirkt?

Wir konnten während der Lockdowns nicht trainieren und zwei Saisons konnten wir nicht zu Ende spielen. Die Spielrunde ging nun am 30. November in die vorzeitige Winterpause. Wir hätten am Sonntag noch ein Spiel gehabt. Komplett abgebrochen wurde aber noch nicht. Auch die Hallenbezirksmeisterschaften fehlen – da hat sich die Jugend immer drauf gefreut. Sämtliche Feste mussten wir absagen, auch unsere Comedy-Veranstaltung in Watterdingen. Das hat uns hart getroffen. Wir hoffen, dass wir diese im Frühjahr nachholen können und die Leute es weiterhin annehmen.

Sind Mitglieder wegen Corona ausgetreten?

Nein. Die Motivation ist eher gestiegen. Zuvor habe ich manchmal ein wenig Fußballverdruss gespürt. Durch die Pause haben viele den Vereinssport wieder neu zu schätzen gelernt. Ich habe den Eindruck, dass jetzt mehr Leute ins Training kommen als zuvor.