Der 733. Schätzelemarkt bietet in diesem Jahr gleich zwei Premieren: Selcuk Gök erlebt das Fest erstmals als Bürgermeister und hat dafür erstmals Thomas Strobl als prominenten Festredner gewonnen. Das erklärt der Bürgermeister in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Volksfest ist traditionell am letzten Oktoberwochenende und mit über 100.000 Besuchern das größte in der Region. Es ist nach eigenen Angaben auch eines der wichtigsten Volksfeste in Südbaden und dazu gibt sich nach zuletzt Georg Maier (Innenminister Thüringen, CDU) und Cem Özdemir (inzwischen Bundes-Umweltminister, Grüne) nun der Landes-Innenminister die Ehre.

Strobl ist schon seit Jahren in der Landesregierung

Thomas Strobl ist seit 2016 stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg, außerdem war er im zweiten Kabinett Kretschmanns auch der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration. Seit Mai 2021 ist er im dritten Kabinett Kretschmanns weiterhin stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Schon seit 2011 ist Strobl Vorsitzender der Landes-CDU – und noch länger verheiratet mit seiner Frau Christine, der ältesten Tochter des CDU-Urgesteins Wolfgang Schäuble.

Die Mittelstandskundgebung ist Höhepunkt des Schätzelemarkts und Strobl bezeichnet den Mittelstand im Vorfeld als nichts weniger als „das Rückgrat unserer Wirtschaft“, wie die Stadt Tengen mitteilt. „Gerade mittelständische Unternehmen tragen entscheidend dazu bei, dass Baden-Württemberg die innovativste Region in ganz Europa ist. Einmalig viele mittelständische Betriebe im Ländlichen Raum sind Weltmarktführer“, wird Strobl weiter zitiert. Er stehe fest an der Seite des Mittelstands, des Handwerks und der Familienbetriebe.