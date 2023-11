Nach dem Schätzele-Markt müssen in Tengen die meisten Vereine erst einmal durchatmen. Der Narrenverein Clown und Römer aus Büßlingen geht aber direkt wieder in die Vollen und spielt am Wochenende gleich dreimal Theater: auf dem Programm steht die Komödie „Kaviar trifft Currywurst“ von Winnie Abel. Regie führt erstmals Stefan Blum. Er erklärte, er habe ein Stück gebraucht, bei dem es leicht sei, den Überblick zu behalten. Dies sei bei diesem Theaterstück mit nur zwei Bühnenbildern – Edelgastronomie und Eckkneipe – der Fall. „Wir sind seit den Sommerferien am Proben. Das Bühnenbild wächst immer noch. Wir sind auch immer noch am Schrauben“, sagte Blum bei einer der letzten Proben. Der Narrenverein habe extra für 30 Euro einen gebrauchten Spielautomaten gekauft. Zum Inhalt: Erna Wutschke betreibt eine heruntergekommene Eckkneipe. Ihrem Cousin hat sie aber vorgegaukelt, ein Edel-Lokal zu betreiben, damit er ihr Geld leiht. Als er seinen Besuch ankündigt, muss sie die Spitzengastronomin geben – und es kommt zur Begegnung von Kaviar und Currywurst. Mit vielen Katastrophen, Verwechslungen und Pannen. Heiko Zimmermann aus dem Vorstands-Team des Vereins spielt auch mit und sagt: „Alle Schauspieler sind aus Büßlingen. Fast alle sind im Narrenverein.“ Eine, die von Anfang an fast bei allen Theaterstücken mitgewirkt habe, sei Brigitte Wellein. Meistens sei sie auf der Bühne gestanden. Inzwischen sei sie nicht mehr im Vorstand, bleibe Clown und Römer aber dennoch treu. „Sie ist Souffleurin beim aktuellen Stück und darüber hinaus Narrenmutter.“ Auf der Bühne stehen Beatrice Ritzi, Stefan Ritzi, Carolin Wellein, Celine Ritzi, Heiko Zimmermann, Alexandra Korndörfer, Patrick Zimmermann, Lea Zimmermann, Michaela Ritzi, Silke Rüdt und Roland Ritzi.

„Kaviar trifft Currywurst“ wird am Freitag und Samstag, 3./4. November, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 5. November, 18 Uhr, in der Körbeltalhalle aufgeführt. Karten gibt es unter Tel. 07736 7736 (keine Platzreservierung). Für das leibliche Wohl ist gesorgt.