Von spektakulären Einsätzen kann Herbert Stihl einiges berichten. Kein Wunder, schließlich war er mehr als 30 Jahre Abteilungskommandant der Feuerwehr in Tengen-Wiechs. Vor Kurzem ist er nun zurückgetreten. Im Kopf geblieben ist dem 62-Jährigen, wie Einsatzkräfte aus Tengen-Wiechs einen Toten nach Herzinfarkt einige Hundert Meter den Berg hinab transportieren mussten. Unterwegs wurde er noch beatmet – doch leider überlebte er nicht. Im Gedächtnis blieb auch der Brandeinsatz vor zwei Jahren in der Tengener Schreinerei und das Auspumpen von Kellern in Wiechs und Büßlingen nach dem Hochwasser 2021.

Es ist Zeit, Danke zu sagen

Aber eigentlich will er gar nicht von spektakulären Einsätzen erzählen. Eigentlich will Stihl sich bei seinen vielen Wegbegleitern bedanken. Zuerst bei seiner Frau, die die Feuerwehr immer nach Kräften unterstützt hat. „Die Feuerwehr gilt oft als Männersache“, beschreibt er. Aber seine Frau im Hintergrund habe sich nicht nur während vielen Feuerwehrterminen ihres Mannes zuhause alleine um die Familie gekümmert. Sie habe sogar noch aktiv für die Feuerwehr Schriftkram erledigt.

Herbert Stihls (links) letzte große Aufgabe als Abteilungskommandant der Feuerwehr Tengen-Wiechs war die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges. Hier bei der Übergabe mit dem ehemaligen Kommandanten Wolfgang Veit. Besonders war, dass Stihls Anfang als Abteilungskommandant vor über 30 Jahren ebenfalls mit dem Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges zusammenfiel. | Bild: Uli Zeller

Weiter betont der langjährige Abteilungskommandant, wie sehr sich seine Truppe aus Tengen-Wiechs ehrenamtlich eingesetzt habe. „Wir haben die Halle und das Feuerwehrgerätehaus komplett saniert“, nennt er ein Beispiel. Rund 40 Feuerwehrleute seien dafür jeden Abend bis in die Nacht hinein im Einsatz, sowie jeden Samstag. „Und das haben sie alles für komplett umsonst gemacht“, betont er.

Singen/Hegau Wir wagen die Prognose mit Augenzwinkern: So wird 2022 im Hegau Das könnte Sie auch interessieren

Es habe ihm stets Spaß gemacht, mit dieser Truppe zusammen zu arbeiten, betont Stihl: „Wir hatten zum Teil einen Altersdurchschnitt unter 40 Jahren – das ist beachtlich jung.“ Die Feuerwehr habe im Dorf etwas dargestellt. Auch habe man als Feuerwehr in Tengen und Wiechs stets mitgeholfen – zum Beispiel beim Parkplatzdienst beim Wiechser Oktoberfest. Die Arbeit mit den jungen Leuten hat Herbert Stihl stets am Herzen gelegen. „Es war anspruchsvoll, den Feuerwehrleuten feuerwehrtechnisch etwas zu bieten“, erklärt er. Als Beispiel nennt er den jährlichen Wettkampf um das Leistungsabzeichen beim Kreisfeuerwehrtag. Sein langjähriger Wegbegleiter war der frühere Tengener Feuerwehrkommandant Wolfgang Veit. Dieser sagt: „Wir haben viel gemeinsam geplant. Ich konnte mich immer auf Herbert verlassen. Die Zusammenarbeit war immer sehr gut.“

Tengen-Wiechs am zweiten Weihnachtsfeiertag 2021. Herbert Stihl war hier mehr als 30 Jahre Abteilungskommandant der Feuerwehr. | Bild: Uli Zeller

Eines wird wohl für immer im Wiechser Dorfgedächtnis mit dem Abteilungskommandanten verankert bleiben: Herbert Stihl war so lange im Einsatz wie das Löschfahrzeug LF 8 – und sogar noch etwas länger. Zu Beginn seiner Zeit als Kommandant wurde dieses Fahrzeug beschafft. Und nach nun 30 Jahren stand der Kauf eines neuen Fahrzeugs an. Eigentlich wäre Herbert Stihl dabei nicht mehr im Amt gewesen. „Corona-bedingt war ich dann aber noch anderthalb Jahre länger im Einsatz. So war es eine meiner letzten Aufgaben, das neue Feuerwehrfahrzeug mit zu beschaffen.“

Sein Nachfolger steht schon fest

Herbert Stihl will nun nach 30 Jahren als Abteilungskommandant zurückgetreten und zehn Jahre als stellvertretender Kommandant der Tengener Gesamtwehr weiterhin aktiv im Feuerwehrdienst bleiben. Sein Nachfolger als Abteilungskommandant ist Manfred Müller, dessen Stellvertreter Stefan Winter.