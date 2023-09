Blumenfelds neue Bühne vor dem Schloss wird eingeweiht. Am 8. September liefern Uwe Sauter & d`Böööhmis darauf ein Konzert. Genau dort wollen die Böööhmis ihrem Publikum beweisen, wie sie sich in den Jahrzehnten seit ihrer Gründung weiter entwickelt haben. In dieser Zeit hat die musikalische Formation mehrfach ihren Namen gewechselt.

Doch um das Konzert zu ermöglichen, musste der Bürgerverein Schloss Blumenfeld wieder anpacken. „Das war ein Tag mit viel Arbeit“, berichtet Julia Menzel, Kassiererin im Verein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Eine stabile Bühne vor dem Schlosstor, die man in der Altstadt sieht – und die auch nicht so schnell ins Wanken kommt.

Ob die Bühne wirklich so stabil ist, wollen im September Uwe Sauter & die Böööhmis beweisen, wenn die 20 Musiker die Bühne zum Beben und die Blumenfelder Altstadt zum Wackeln bringen. Die Bühne wurde extra für dieses Konzert gebaut. Aber sie soll auch ab- und wieder aufgebaut werden können. So könne man die Bühne beispielsweise auch am Weihnachtsmarkt oder anderen Veranstaltungen wieder einsetzen.

„Die Besucher erwartet bei der Party am 8. September Unterhaltung der Extraklasse“, wie der Bürgerverein Schloss Blumenfeld informiert. Egal, ob klassische Volksmusik oder aktuelle Popmusik. Die Böööhmis beschreiben sich als moderne Tanz- und Showband. Auch das wollen sie an diesem Abend beweisen.

Der Bezug der Formation zu Blumenfeld sei eng, beschreibt der in Tengen aufgewachsene Dirigent und Gründer Uwe Sauter. Beim Pressetermin in Blumenfeld blicken die Musiker zurück auf die Anfangsjahre der Formation ab dem Jahr 1991. Die Augen leuchten, wenn Peter Engelmann aus Singen-Überlingen und Christian Waibel aus Singen-Hausen von den musikalischen Ursprüngen erzählen. Zunächst hieß die Formation Die neuen Böhmerländer Musikanten.

Im Jahr 1995 haben sie sich umbenannt zu Uwe Sauter und die Neuen Böhmerländer. Und 2015 wurde aus ihnen schließlich Uwe Sauter und d‘ Böööhmis. Lokalbezug zum Schloss besteht unter anderem, weil sie rund zehn Jahre lang die Nikolausfeiern im damaligen Pflegeheim Schloss Blumenfeld musikalisch begleitet haben, bei denen Pfarrer und Bürgermeister als Nikolaus und Knecht Ruprecht ins alte Gemäuer einritten.

Der Kutscher war damals Franz Sauter, der Vater von Uwe Sauter. Auch geprobt hätte die Formation schon im alten Krankenhaus in Blumenfeld, nachdem dieses stillgelegt wurde und die Räume für andere Zwecke genutzt wurden. „Nun schließt sich der Kreis mit dem Konzert in der Altstadt vor dem Schloss“, drückt Walter Nägele aus dem Vorstandsteam der Böööhmis seine Freude aus.

Beim Pressetermin in Blumenfeld berichten die Musiker von verschiedenen Fernsehauftritten – als sie beispielsweise einmal im „Musikantenstadl“ im strömenden Regen auf 1.800 Höhenmetern gespielt haben. Und von einer zweiwöchigen Kreuzfahrt, bei der sie in den 1990er-Jahren im östlichen Mittelmeer musiziert haben. Aber sie sind nicht in der Vergangenheit stecken geblieben. Sondern freuen sich, dass sie sich immer weiter entwickelt haben. Und dass sie bald mit dem Publikum in Blumenfeld feiern können.

Sie freuen sich auf den Spezialgast Chris Metzger, der früher Sänger und jahrelanger Begleiter der Böööhmis war. Und über den unverwechselbaren Klang mit Klarinetten, Saxophonen, Flöten, sowie Bass und Schlagzeug, der die Böööhmis auch nach mehr als drei Jahrzehnten und acht CD-Produktionen noch ausmacht.

Zur Geschichte der Band Uwe Sauter & d‘Böööhmis: Im Jahr 1991 erfolgte die Gründung durch Uwe Sauter als Die Neuen Böhmerländer Musikanten. Im Jahr 1995 wurde aus Die Neuen Böhmerländer Musikanten der Bandname Uwe Sauter und die Neuen Böhmerländer. Im Jahr 1997 gab es die Teilnahme an der Kreuzfahrt auf der MS Europa. Es folgten Fernsehauftritte im „Musikantenstadl“ bei Karl Moik, in der „Sonntagstour“ mit Hansy Vogt, bei „Sonne, Sommer, Schiffe“ im SWR-Fernsehen, sowie beim „Schlagerspaß mit Andy Borg“.

Die musikalische Vielseitigkeit zeichnet das Orchester aus. Volksmusik, Klassik, Pop, Schlager, Big-Band-Sound spielen Uwe Sauter und D‘Böööhmis. Sie nennen sich eine moderne Showband mit internationalen Solisten. Auf ihrer Internetseite schreiben sie: „Uwe Sauter und D‘Böööhmis – das ist Unterhaltungsmusik der Extraklasse, zelebriert von einer funktionierenden Mischung aus ambitionierten Amateuren und einem Kern aus absoluten Profimusikern. D‘Böööhmis sind besonders, denn unsere Show lässt sich in keine musikalische Stil-Schublade stecken.“