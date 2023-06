Große Arbeitgeber, starke Gewerbesteuerzahler und pfiffige Tüftler: Im Gewerbeverein Tengen kommt all das zusammen. Bei der jüngsten Hauptversammlung des Gewerbevereins fanden einige hochkarätige Ehrungen statt. Robert Mick, Kassier des Vereins, berichtet von den Mitgliedern, die für zehn Jahre geehrt wurden: „Markus Ruf ist international tätiger Metallbauer und kommt aus Tengen-Watterdingen.“ Unter anderem habe er die Feuertreppe an der Tengener Hauptschule gefertigt. Andreas Keller, Inhaber der Metzgerei Frieden, verkauft in den neuen Räumen seiner Metzgerei in der Ludwig-Gerer-Straße Fleisch- und Wurstwaren aus lokaler Produktion. „Die Zukunft gehört dem Handwerk, denn wir schaffen nachhaltige Werte“, sagt Thomas Schöndienst, der mit seiner Zimmerei in der Gegend präsent ist und ebenfalls geehrt wurde.

Wolfgang Sailer ist Inhaber eines seit mehreren Generationen existierenden Sanitärbetriebs – und in Zeiten wie diesen ist der Heizungsfachmann gefragter Experte. Andreas Hönscher wird von Robert Mick als eine für Tengen herausragende Werkvertretung bezeichnet. Er sei im Bereich Landmaschinen weit unterwegs. „Mit rund 50 Mitarbeitern gehört der Elektromeisterbetrieb zu den größten Arbeitgebern von Tengen“, nennt Mick mit Michael Zepf einen weiteren Geehrten.

Benno Wezstein ist Bauingenieur und vielerorts in Tengen kann man seine Handschrift ablesen. Zum Beispiel beim Neubau der Metzgerei Frieden, um eines seiner jüngsten Projekte zu nennen. Der letzte im Bunde, der für zehn Jahre geehrt wurde, ist Stefan Schmidt. Der Inhaber der Autoschmiede hat eine besondere Liebe zu Oldtimern. „Er ist ein absoluter Guru auf dem Gebiet“, bringt Mick es auf den Punkt. „Neulich habe ich mit einem Käfer-Fahrer aus dem Kanton Schwyz gesprochen – dieser hat gesagt, er habe sonst niemanden gefunden, der sein Auto reparieren kann“, so Mick.

Für 20 Jahre geehrt wurde Theodor Braun. Braun gilt als Institution in Tengen, nicht nur weil er Kamelia-Narrenvater und Sternen-Wirt ist. Darüber hinaus ist er vom Kälte- zum Wärmeprofi geworden – war er früher mit Hegau-Frost unterwegs, so nutzt er nun mit Hegau Solar die Sonnenenergie. Markus Fluck, Maler und Gipser, habe ebenfalls viele Angestellte, hebt Mick hervor. Bei Benno Schrödl als Obermeister der Elektrikerinnung und alteingesessener Betrieb in Tengen sind es ebenfalls zwei Jahrzehnte. Und Robert Mick, der seit 23 Jahren mit seinem Sanitätshaus Reha-Service Mick in Tengen selbstständig ist, gehört davon bereits 20 Jahre zum Gewerbeverein.

Eine herausragende Ehrung erhielt Edwin Keller. Seit 30 Jahren ist er Mitglied des Gewerbevereins. Der Kachelofenbauer, der seinen Betrieb 1991 gründete, hatte im Verein verschiedene Funktionen im Vorstand inne und ist seit 2006 Vorsitzender. Er gilt unter anderem als Motor der Gewerbeausstellung beim Tengener Schätzele-Markt.