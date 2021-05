Wenn man mit Georg Eichkorn über den Tengener Tennisplatz schlendert, merkt man: Der Tennissport und der Tengener Tennisclub sind eng mit seinem Leben verwoben. „Er ist schon lange dabei“, bestätigt etwa seine Tochter Bianca Maus, die Jugendwart im Club ist. „Er weiß Bescheid.“

Vorstand habe er eigentlich nicht werden wollen. Pragmatisch habe er dann aber gesagt: „Bevor es niemand macht, mache ich es.“ Zuvor hatte er den Verein bereits als Spieler, Jugendwart und Sportausschussvorsitzender geprägt. Nun will er das Amt des Vorsitzenden wieder abgeben und sich dem Breitensport zuwenden. „Ich möchte Interessenten dabei unterstützen, den Tennissport auszuprobieren.“

Zur Person Georg Eichkorn (61) gehört seit 1996 zum Tengener Tennisclub. Er war von 1999 bis 2001 Jugendwart und von 2001 bis 2013 Sportwart und Sportausschussvorsitzender. Seit 2013 ist er Vorsitzender des Vereins. Bei der letzten Hauptversammlung hat er bekannt gegeben, dass er den Vorsitz abgeben und sich künftig um den Breitensport kümmern möchte. Der Tennisclub Tengen Der Tennisclub Tengen hat 184 Mitglieder, darunter 138 Aktive. Gegründet wurde er 1988 als Unterabteilung des Fußballvereins SV Fortuna Tengen. Noch im gleichen Jahr wurde der Tennisclub ein selbstständiger Verein. Ihm gehören fünf Tennisplätze, die 1988/89 gebaut wurden. Das Clubhaus wurde von 1994 bis 1996 gebaut, die Halle mit drei Plätzen 2002/03. Die Mannschaften Im Tennisclub Tengen spielen sechs Mannschaften. Eine Damenmannschaft spielt derzeit sogar in der Oberliga, die zweite Damenmannschaft in der zweiten Kreisliga, die „Damen 50“ in der ersten Kreisliga. Die Herren spielen in der ersten Kreisliga, die „Herren 50“ in der zweiten Bezirksliga und die „Herren 60“ in der ersten Bezirksklasse.

Wer testen will, ob Tennis zu ihm passt, soll die Möglichkeit haben, in den Sport hineinzuschnuppern. Eichkorn will Interessenten die Grundlagen des Sportes um die gelbe Filzkugel näher bringen: „Zum Beispiel einfach mal zeigen, wie man einen Tennisschläger hält.“

Stolz auf Aufstiege und Erfolge

Eichkorns Augen leuchten, wenn er über den Platz schlendert und von den Erfolgen des Vereins berichtet. Er erzählt von Aufstiegen und hervorragenden Ergebnissen aktiver Mannschaften des Vereins. Oder von seiner Tochter Bianca, die bereits auf Rang 42 der deutschen Damenrangliste stand und auch eng verbunden ist mit dem Tengener Tennisclub.

Bianca Maus, die Tochter von Georg Eichkorn. Sie ist Jugendwart im Tengener Tennisclub und hat beim Tennis schon viele Erfolge erzielt. Unter anderem war sie auf Rang 42 bei den deutschen Damen. | Bild: privat

Und von der Damenmannschaft, die aktuell in der Oberliga spielt. „Am 13. Juni ist das erste Spiel der Oberliga-Damen gegen Donaueschingen. Hoffentlich klappt es mit den aktuellen Corona-Auflagen.“

Zuhause auf dem Tennisplatz

Der Tengener Tennisplatz mit seiner Tennishalle ist Eichkorns Heimat. „Ich bin durch ganz Deutschland gefahren bei Turnieren. Aber so eine gepflegte Anlage wie diese findet man fast nirgends“, so der Vorsitzende. Die Platzwarte Max und Werner Kornmayer würden die Anlage pflegen wie ihr zweites Wohnzimmer.

Die Halle des Tengener Tennisclubs. Für Georg Eichkorn ist dies eine der gepflegtesten Anlagen, die er kennt. Er muss es wissen – schließlich ist er für Turniere schon weit gereist. | Bild: Uli Zeller

Besonders sei auch, dass die Plätze in der Halle mit Sand belegt seien. Dies sei schonend für die Gelenke, erläutert er. Bevor er sich dem Tennis zugewandt hat, hat Eichkorn Fußball gespielt. Aber ab einem gewissen Alter gehe das nicht mehr so gut: „Die Gelenke machen das irgendwann nicht mehr mit.“

Tennis ist bis ins hohe Alter möglich

Also habe er sich dem Tennis zugewandt. In den 80er und 90er-Jahren hat der Tennissport in Tengen einen großen Schritt vorwärts gemacht, den Eichkorn mitgegangen ist. „Tennis ist ein anspruchsvoller Motivationssport“, fasst er zusammen. Man sei auch immer selbst schuld, wenn man den Ball nicht trifft. Beim Fußball dagegen könne man noch Glück haben – und der Mannschaftskollege renne dem Ball hinterher, den man selbst nicht erwischt hat.

Tengen Überraschung im Gemeinderat: Der neue Bürgersaal in Tengen wird deutlich teurer als bisher erwartet Das könnte Sie auch interessieren

Zudem könne man Tennis bis ins hohe Alter spielen. Man sei eben nicht nur in dem Moment sportlich aktiv, in dem man auf den Ball schlage. Anspannung und Konzentration seien auch dann da, wenn man den Ball mit den Augen verfolgt – und nebenher überlegt, was man machen soll.