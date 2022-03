von Uli Zeller singen.redaktion@suedkurier.de

Ein tiefes Aufatmen war von einigen Bürgern zu hören. Ein Besucher wollte sogar Applaus anstimmen. Die Erleichterung bei einigen, die diese Sitzung des Gemeinderates besuchten, war deutlich zu spüren. Der Grund: Das Ko-Dorf kommt nicht in die Tengener Kalkgrube.

Ende Oktober war in der Randenhalle diese angedachte Wohnform vorgestellt worden. 36 kleine Häuser, dazu größere Gemeinschaftsflächen. Finanziert durch eine Genossenschaft, können sich die Bewohner ein lebenslanges Wohnrecht darin erwerben. Und obendrein sollte das Projekt das Schloss Blumenfeld weiterhin neu beleben. Denn das Schloss bietet Flächen, die von den Ko-Dorf-Bewohnern mitgenutzt werden können.

Das Konzept selbst findet Anklang

Der Gemeinderat hatte letztes Jahr mehrheitlich Offenheit für dieses Projekt signalisiert, wie Bürgermeister Marian Schreier Ende Oktober erläuterte. Beim Termin in der Randenhalle wurden die Bürger dann frühzeitig einbezogen. „Die Rückmeldungen zum Konzept des Ko-Dorfes waren überwiegend positiv“, fasste Bürgermeister Schreier nun im Gemeinderat zusammen.

Bei der Veranstaltung in der Randenhalle hätten die Bürger vor allem kritische Anmerkungen dazu eingebracht, ob es mit der Anbindung der Neubürger im Städtchen klappt. In der anschließenden Online-Beteiligung seien vor allem kritische Anfragen zum Standort aufgetaucht.

Zu viel Flächenverbrauch?

Die Bürger äußerten sich auf der von der Stadt bereitgestellten Seite im Internet beispielsweise kritisch darüber, eine so attraktive Fläche für dieses Projekt zu verwenden und damit eine Bebauung von Einfamilienhäusern und Häuser mit mehreren Geschossen zu verhindern.

Man könne den Platz viel besser nutzen, 20.000 Quadratmeter für 36 Wohneinheiten seien verschenkte Fläche. Durch nur eingeschossige Bauweise sei der Flächenverbrauch pro Kopf viel zu hoch. Verdichteter, bezahlbarer Wohnraum könne hier gut mit integriert werden.

Im Gemeinderat nun trugen die Fraktionen ihre Meinungen zusammen. Sie waren sich alle einig: Das Ko-Dorf wäre eine interessante Option – aber die Fläche Kalkgrube sollte für Bauplätze freigehalten werden. Thomas Wezstein erläuterte für die größte Fraktion im Gemeinderat: „Wir als Freie Wähler lehnen eine solche Verwendung im Gebiet Kalkgrube einstimmig ab. Dies hat jedoch nichts mit dem Ko-Dorf-Projekt an sich zu tun. Wir sind offen für andere Möglichkeiten.“

Michael Grambau (Freie Bürger/SPD) betonte: „Wir sind mehrheitlich gegen das Ko-Dorf im Standort Kalkgrube. An einem anderen Standort könnten wir es uns aber gut vorstellen. Zum Beispiel in der Nähe des Schlosses Blumenfeld.“ Albrecht Finsler, Sprecher der CDU, betonte: „Wir waren von Anfang an dagegen. Es gibt auch genug leerstehende Gebäude, die genutzt werden können.“ Es gelte, für die Pioniere Wohnraum zur Verfügung zu stellen. In Blumenfeld gebe es Möglichkeiten, die es zu nutzen gelte.

Interessenten für ein Ko-Dorf gibt es schon

Die Stadt wird nun gemeinsam mit Ko-Dorf prüfen, ob ein ähnliches Projekt an einem anderen Ort möglich ist. Eine Möglichkeit, die mehrmals genannt wurde, war das ehemalige Krankenhaus-Areal. Diese Fläche weist jedoch mit knapp 5000 Quadratmetern nur ein Viertel der zunächst angedachten Fläche im Gebiet Kalkgrube auf. Jedoch bestünde vielleicht auch die Möglichkeit, bestehende Gebäude umzunutzen.

Interessenten für eine solch neuartige Wohnform gibt es. Bis jetzt hätten über 20 potenzielle Bewerber bei der Stadt angefragt, die sich vielleicht ein Leben in einem Ko-Dorf Tengen vorstellen könnten, so der Bürgermeister. Die meisten von ihnen stammten aus der Stadt oder der Region.

Wer von den Pionieren geblieben ist Der Sommer der Pioniere 2021 ist Geschichte. Vier Pionierinnen vom vergangenen Jahr wirken derzeit noch im und vom Schloss Blumenfeld aus, wie es in einer Pressemitteilung aus Reihen der Pioniere heißt. Nadja Kögel ist Location- und Eventmanagerin und Mitgründerin der gemeinnützigen GmbH Lokalprojekte. Sie kümmert sich im Schloss um das vielfältige Veranstaltungsprogramm, das 2022 weiter wachsen soll. Außerdem übernimmt sie zukünftig auch die Koordination des Schlosscafés. Kerstin Müller setzt die Visionen ihrer Kund*innen auf deren Website um und hat im Schloss das Cluster CoWorking übernommen. Des weiteren kümmert sie sich um die Historie und die Website des Schlosses und veröffentlicht regelmäßig den Schloss-Podcast und den Newsletter. Cosima Clemens ist Sozialpädagogin mit Leidenschaft, arbeitet in Engen als Schulsozialarbeiterin und kümmert sich um die Bündelung des bürgerschaftlichen Engagements. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für alle Interessierten, die sich aktiv im Schloss einbringen möchten. Uta Krauß schreibt Texte für Presse, Privatkunden sowie Unternehmen, coacht rundum Instagram und entwirft Logos. Auf dem Schloss übernimmt sie den Cluster CoLiving, gestaltet Beiträge für das Instagram-Profil @schlossblumenfeld, und wird mit dem Start des zweiten Summer of Pioneers wieder das Community Management übernehmen. (pm)