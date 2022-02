Die Tengener Ganztagsschüler essen momentan im Foyer der Randenhalle – aber das soll sich ändern. Bürgermeister Marian Schreier nannte im Gemeinderat gute Gründe für einen Mensa-Anbau: die Tengener Nachbarschaftsschule sei seit dem Schuljahr 2013/2014 eine Ganztagesgrundschule. In den vergangenen fünf Jahren sei die Anzahl der Ganztagsschüler von 47 auf 66 gestiegen. Viele künftige Schulkinder würden schon jetzt im Kindergarten ganztags betreut.

Und ab dem Schuljahr 2026/2027 gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz. „Es gibt ausreichende Förderungsmittel. Diese sind aber mit knappen Fristen versehen“, erläuterte Schreier. Man könne damit rechnen, dass die Ausgaben zum Teil gefördert würden.

Rat ist einstimmig für Mensa

Der Gemeinderat stimmte dem Bau einer Mensa einstimmig zu. „Wir als freie Wähler stehen dem Projekt positiv gegenüber“, fasste Thomas Wezstein als Vorsitzender der größten Fraktion im Gemeinderat zusammen. Und Michael Grambau (SPD) erläuterte: „Wir sind einstimmig dafür. Auf der Prioritätenliste ist die Mensa das nächste Projekt, das wir zeitnah voranbringen sollten.“

Der Gemeinderat in Tengen diskutierte unter anderem darüber, ob für den Mensa-Anbau ein Architektenwettbewerb, der viel Geld kostet, notwendig ist. | Bild: Uli Zeller

Für die mindestens 60 Quadratmeter große Mensa stehe im Schulgebäude selbst kein Platz zur Verfügung, erläuterte Schulleiter Alexander Windt im Gemeinderat. Marian Schreier sprach sich für einen kleinen Architektenwettbewerb aus. Beim Ärztehaus und beim Bürgersaal habe man mit solchen Wettbewerben bereits gute Erfahrungen gemacht. Durch die Wettbewerbsbetreuung würden die notwendigen Grundlagen von Anfang an geklärt.

50.000 Euro für Wettbewerb

In Anbetracht der Tatsache, dass Wettbewerbshonorare, Preisgelder und Preisrichter insgesamt über 50.000 Euro kosten, sagte Thorsten Frank (CDU): „Die Fläche ist kleiner als die eines Einfamilienhauses. Könnten wir alternativ nicht Angebote von zwei Architekten einholen?“ Bürgermeister Marian Schreier hielt dagegen: „Wenn die Grundlagen von Anfang an geklärt sind, muss man danach nicht so viel nachbessern.“

Der Architektenwettbewerb Der Wettbewerb findet dieses Jahr statt. Beiträge können bis Juni abgegeben werden. Im Juli soll ein Preisgericht eine Vorentscheidung treffen und dem Rat vorlegen. Gebaut wird 2023 und 2024. Michael Grambau (SPD) fasste zusammen: „Durch einen Architektenwettbewerb bekommen wir einen ganz anderen Einblick. Jeden Euro, den wir dort investieren, investieren wir in die Zukunft.“ Thomas Wezstein (FW) sprach sich dafür aus, das Projekt frühzeitig zu starten, um Zuschussfristen einhalten zu können.

So gebe es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, an welcher Stelle die Mensa an die Schule angebaut werden könne. Diese könne man nicht ausschöpfen, indem man nur zwei Architekten anfrage. Auch werde das Preisgeld des ersten Platzes am Schluss abgezogen. Zudem sei die Mensa ein wichtiger Kommunikationsort. Eine angemessene Qualität drücke Wertschätzung gegenüber den Kindern aus.

Renate Hönscher (CDU) merkte an, die Wertschätzung werde schon alleine durch den Bau einer neuen Mensa ausgedrückt. Sie wies auf den hohen Personalaufwand hin, der durch einen solchen Wettbewerb entstehe. Schließlich regte sie an, jeweils gesondert über den Bau und den Architektenwettbewerb abzustimmen. Dies geschah dann auch und der Tengener Gemeinderat entschied sich mit drei Gegenstimmen für einen Wettbewerb.