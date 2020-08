Dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt, sagt der Volksmund. In Tengen müsste man sagen: Zweimal umgezogen heißt einmal trocken geblieben. Jedenfalls, wenn es um den Film „Enkel für Anfänger“ geht, den die Stadt aufgeführt hat. Letztes Jahr fand ein Freiluftkino auf dem Kastanienplatz statt. Mit großen Erfolg, wie sich Bürgermeister Marian Schreier erinnert. Da auf dem Platz wegen dem Bau des Ärztehauses der Bagger rollt und Corona viele Veranstaltungen erschwert, wurde die Neuauflage zunächst auf den Festplatz verlegt.

Bürgermeister Marian Schreier begrüßte die Zuschauer aus Tengen, Blumberg und Gottmadingen. | Bild: Stadt Tengen

Nun kam noch Regen hinzu. Dieser machte einen weiteren Umzug notwendig. Und zwar in die Tengener Randenhalle. Rund 90 Zuschauer seien es gewesen, schätzt Schreier. Sie kamen unter anderem aus Tengen, Blumberg und Gottmadingen, wie Bettina Scheu vom Bereich Tourismus der Stadtverwaltung berichtet. „Es war ein schöner und unterhaltsamer Filmabend“, fasst der Bürgermeister zusammen.

In den letzten Jahren hat es auf dem Platz neben dem Tengener Rathaus immer den „Kastaniensommer“ gegeben. Dieses Jahr fiel das Feiern unter den großen Bäumen aus. Nicht nur wegen Corona. Es gibt auch eine große Baustelle in der Stadtmitte. Dort wird gerade das Ärztehaus gebaut, das erste genossenschaftlich organisierte Projekt dieser Art in Süddeutschland. Daneben ist ein Bürgersaal geplant, an den der derzeitige Musikpavillon der Stadtkapelle angebaut wird. Deshalb rollen in diesem Jahr die Bagger neben dem Rathaus.

Rund 90 Zuschauer sahen sich die Komödie „Enkel für Anfänger“ an. | Bild: Stadt Tengen

Wenn die Bauarbeiten nach Plan verlaufen, kann im nächsten Sommer der „Kastaniensommer“ wieder am alten Platz stattfinden. Und bei schlechtem Wetter braucht man nicht mal bis zur Randenhalle zu gehen – sondern findet gleich nebenan im neuen Bürgersaal Unterschlupf. Nach überstandener Corona-Epidemie bleibt die Hoffnung, bis dahin auch wieder zusammenrücken zu können. Bleibt noch die Hoffnung, dass es am nächsten Wochenende trocken bleibt. Dann steigt nämlich auf dem Festplatz ein Feierabendhock.