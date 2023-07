Der Sommer nimmt so richtig an Fahrt auf. Überall strömen die Badegäste in die Freibäder im Hegau. Überall? Nicht in Tengen. Denn dort ist der Espelsee als Badesee für die Allgemeinheit noch immer nicht geöffnet. Oder anders formuliert: Das Baden ist dort nur Nutzern des Campingplatzes erlaubt – sehr zum Ärger der Tengenern. Doch jetzt kündigt sich eine Lösung an.

Große Lösung soll bald vorgestellt werden

Laut Bürgermeister Selcuk Gök sei man mit dem Betreiber des Campingplatzes, Frank Anhorn, in guten Gesprächen. „Das Thema war bereits in meinem Wahlkampf ein großes, es beschäftigt die Tengener“, so Gök. Obwohl sich eine „große Lösung“, wie der Tengener Bürgermeister es nennt, ankündigt, heißt dies aber noch nicht, dass das Baden im Espelsee sofort möglich ist. „Dieses Jahr wird es keine Lösung für den Espelsee und das Hallenbad geben“, tritt Gök auf die Euphoriebremse. Zuletzt hatten mehrere Mitglieder der Wassergymnastik die Erhöhung der Eintrittspreise für das Hallenbad harsch kritisiert.

Bürgermeister Gök kündigt indes gegenüber dem SÜDKURIER eine Informationsveranstaltung Ende des Jahres an, in der die Lösung vorgestellt werden solle. „Es gibt konkrete Pläne, die allerdings nicht einfach so von heute auf morgen umsetzbar sind“, sagt er. Mehr wolle er aktuell noch nicht verraten, da die Gespräche noch nicht abgeschlossen seien. Für die Infoveranstaltung werde laut Bürgermeister Gök gerade ein Termin gesucht.

Der Espelsee sei in privatem Besitz und der Besitzer sei nicht verpflichtet, die Öffentlichkeit herzustellen. Gök ist aber positiv gestimmt, dass sich eine gute Lösung abzeichne. „Es muss dann aber auch ein Konzept her, wie sich die Besucherzahlen steuern lassen“, kündigt Gök an.

Das sagt der See-Besitzer

Frank Anhorn bestätigt indes auf SÜDKURIER-Nachfrage die Gespräche mit Bürgermeister Selcuk Gök. Er nannte sie sehr konstruktiv und positiv. „Und ich bin mir sicher das wir mittel- oder Langfristig eine tolle Lösung finden“, so Anhorn. Was allerdings Inhalte der Gespräche ist, dazu wolle Anhorn aktuell nichts sagen. „Bis zur geplanten Infoveranstaltung kann ich leider noch nichts konkreteres sagen“, so der Campingplatz-Betreiber weiter.