Dieses Mal hat sie mehr Glück gehabt als im vergangenen Jahr: „Da bin ich nämlich zu spät gekommen, und alle Holz-Osterhasen waren schon verkauft“, erinnert sich Simone Müller aus Tengen-Talheim. Sie war eine der Ersten, die am Stand des Fördervereins vor dem Edeka eingekauft hat. Und sie konnte auswählen zwischen vielen Wundertüten, Windlichtern, Osternestern und Holz-Osterhasen.

Zugunsten der Kindertagesstätte

Die Vorbereitung sei unkompliziert gewesen, berichten Vanessa Hoock und Svenja Skrabala vom Förderverein der KiTa St. Vinzenz in Tengen. Eltern und Kinder hätten zusammen gebastelt und verpackt. Der Verkauf wird aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in dieser Form angeboten.

Auch Osternester wurden zugunsten der Kita St. Vinzenz Tengen verkauft. | Bild: Uli Zeller

Der Gewinn wird für Veranstaltungen, Ausflüge und Spielgeräte zugunsten der KiTa-Kinder eingesetzt. „Aktuell sollen neue Fahrzeuge für den Außenbereich der Kindertagesstätte gekauft werden. Zum Beispiel Dreiräder und Laufräder“, berichtet Svenja Skrabala.

Zwei Kindersachen-Basare

Der Förderverein und der Elternbeirat der KiTa in Tengen organisieren gerade auch einen Kindersachen-Basar in der Randenhalle. Es ist ein neues Angebot dieser Art im Tengener Kernort. Gehandelt werde alles rund ums Kind, von Kleidung über Spielzeug bis hin zu verschiedenen Tragehilfen. Wer mitmachen will, kann sich noch einen Tisch reservieren. „Noch sind Tische frei“, betont Svenja Skrabala.

Die Tischgebühr beträgt 15 Euro, reserviert werden kann per E-Mail an tengener.kindersachenbasar@gmail.com. Der Tischbasar findet am 9. April von 14 bis 17 Uhr in der Randenhalle in Tengen statt. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 13.15 Uhr in die Halle. Es wird vor Ort auch Kaffee und Kuchen geben.

Weitere Kindersachen soll es kurz danach auch in Tengen-Watterdingen geben. Am 29. April findet dort ab 18.30 Uhr wieder ein Basar-Obed statt. Dort verkaufen die Eltern nicht direkt am eigenen Tisch, sondern können vorab Etiketten erwerben – und die Kleider und Spielsachen werden thematisch und nach Größe geordnet angeboten.