von Helmut Groß

Diese Nisthilfen sind unter der Dachtraufe in Richtung Osten, so dass das Nest in den Morgenstunden erwärmt wird, dann ist aber die Brut im Tagesverlauf von der Sonne verschont, so dass sich die Nester nicht erhitzen. Den Winter verbringen die Schwalben im Warmen Süden. Im April kehren sie aus Afrika zurück. Zielsicher suchen die Schwalben ihre gewohnten Nistplätze auf.

Schlüpft hier etwa schon eine junge Schwalbe? | Bild: Helmut Groß

Die Brutzeit der Schwalben reicht von Anfang Mai bis Ende September. Zwei bis drei Bruten pro Saison sind keine Seltenheit. In der Regel legen die Weibchen drei bis fünf Eier pro Brut. Die jungen Schwalben schlüpfen normalerweise nach 14 bis 16 Tagen. Sie sind bereits nach 22 bis 32 Tagen flügge. Ausgeflogene Jungvögel bleiben zunächst in der Nähe des Nestes und werden von den Eltern noch bis zu einer Woche gefüttert.

Schwalben bringen nicht nur den Frühling mit sich, sondern, wie man sagt, auch das Glück. Mit Schwalben galt das Haus früher vor Blitz und Feuer geschützt und das Vieh vor Krankheiten bewahrt.

Die jungen Schwalben sind bereits nach 22 bis 32 Tagen flügge. | Bild: Helmut Groß

Eine Bauernregel führt aus, die Flughöhe von Schwalben ist abhängig vom Wetter – warum? Fliegt die Schwalbe hoch, wird das Wetter schöner, fliegt die Schwalbe nieder, kommt grobes Wetter wieder – dank dieser alten Bauernregel kennen wir die beliebten Zugvögel als Wetterpropheten, auch wenn sie eigentlich nur ihrem Nahrungsangebot folgen: Bei gutem Wetter trägt warme Luft die Insekten nach oben, deshalb sind die Schwalben hoch am Himmel bei ihrem Jagdflug zu beobachten. Bei schlechtem Wetter halten sich die Mücken in Bodennähe auf und die Schwalben fliegen dann in rasantem Tempo dicht über die Wiesen hinweg.