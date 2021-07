Die Tengener Feuerwehrjugend hat es geschafft, so viele Menschen für sich zu begeistern, dass sie nun ins Finale einziehen. Und mit noch mehr Klicks wird der Betrag, den sie für ihr neues Zelt abräumen können, noch höher.

Doch der Reihe nach: Dieer Badische Gemeindeversicherungsverband (BGV) möchte Nachwuchshelden fördern. Junge Menschen, die anderen in Notsituationen helfen, können einen Preis gewinnen. Für die Tengener Jugendfeuerwehr traf sich das gut, berichtet Jugendwart Simon Volk. „Unsere Jugendfeuerwehr hat gerade ihr 40-Jähriges Jubiläum gefeiert.“ Dies sei erfreulich, aber zugleich merke man manche Alterungserscheinung. So sei das Zelt, mit dem die Jugendlichen jedes Jahr am fünftägigen Zeltlager des Landkreises teilnehmen, ebenfalls 40 Jahre alt. „Von einem etwaigen Gewinn beim BGV-Wettbewerb könnten wir uns ein neues Zelt kaufen“, erläutert Volk.

Gegen die Jugendfeuer Tengen hat das Feuer keine Chance: André Westhoff (11) mit Strahlrohr und Linea Simon (10) mit Feuerlöscher bei einer Probe der Jugendfeuerwehr in Tengen. Die Jugend hofft auf viele Unterstützer bei einem Wettbewerb – dann wird der Gewinn höher ausfallen. | Bild: Uli Zeller

Das Bewerbungsverfahren hat die Tengener Jugendfeuerwehr geschafft und ist als einer von rund 100 Bewerbern in die Qualifikationsphase gekommen. Dabei ging es darum, möglichst viele Klicks zu bekommen. Jugendleiter Alexander Ritzi erläutert: „Wir haben auf der Internetseite der Stadt Tengen und der Feuerwehr um Stimmen für unser neues Zelt gebeten. Auf der Post und in der Metzgerei hingen QR-Codes für unsere Aktion.“ Und auch im SÜDKURIER ist ein Artikel über den Wettbewerb erschienen. Dies brachte den gewünschten Erfolg: Die Tengener Feuerwehr hat es unter die ersten 15 Bewerber geschafft – und damit nun schon einmal 500 Euro gewonnen. Wenn sie nun im Finale noch viele Stimmen erhalten, könnten sie sogar noch auf ein Preisgeld von 3000 Euro kommen. „Nun kommt es darauf an, dass wir nochmal alle Kräfte fürs Finale mobilisieren“, so Ritzi. Jede Stimme zähle. Im Finale bis 8. Juli werden die Stimmen per E-Mail bestätigt, wobei nur einmal pro E-Mail-Adresse abgestimmt werden kann.

