Pünktlich zur offiziellen Übergabe kam dann doch noch die Sonne heraus. Zunächst hatten Regenschauer und dunkle Wolken den Empfang vor dem Feuerwehrhaus Tengen etwas getrübt.

Selbst abgeholt und ausgerüstet

Dabei gab es allen Grund zur Freude: Zwei neue Mannschaftstransportwagen für die Abteilungen Watterdingen und Büßlingen wurden offiziell in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr Tengen selbst abgeholt und aufgerüstet, unter anderem mit Funk.

Die gemeinsame Übergabe in Tengen an die Kommandanten Rene Simon und Tobias Huber sei ein Kompromiss, um keine der beiden Ortschaften zu benachteiligen, so Kommandant Wolfgang Veit: „Wir haben uns einfach in der Mitte getroffen“.

Meilenstein im Bedarfsplan

Für die Beschaffung der MTW bedankte sich Veit bei Bürgermeister Marian Schreier und dem Gemeinderat. „Damit ist wieder ein Meilenstein in unserem 2016 verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan erreicht“, so Veit.

In jedem der vier Ausrückebereich soll es laut Plan ein wasserführendes Fahrzeug und einen Mannschaftstransportwagen geben. „Die Übergabe der MTW ist nur der Anfang der Ausstattung“, sagte Bürgermeister Marian Schreier: Die Ausschreibung des nächsten TSF-W sei bereits beschlossen.

Wehr ehrt langjährige Mitglieder

Im Rahmen der Fahrzeugübergabe konnte Kreisbrandmeister Andreas Egger auch verdiente Mitglieder der Feuerwehr Tengen ehren: Für 40 Jahre Zugehörigkeit wurden Fritz Festner, Edgar Lutz, Bernhard Preter, Fred Zeller, Manfred Müller, Theopold Festner und Thomas Maus geehrt. Alexander Ritzi, Johannes Ritzi und Tobias Scheu wurden für 15 Jahre Zugehörigkeit geehrt.

40 und auch 15 Jahre Zugehörigkeit würden Beständigkeit symbolisieren, sagte Bürgermeister Schreier: „Feuerwehr und Kameradschaft leben von dieser Beständigkeit“. Zugleich hätten sich die Anforderungen geändert, langjährige Zugehörigkeit erfordere auch Ausbildung und Flexibilität. „Es geht darum, sich auf neue Einsatzsituationen einzustellen Vor 40 Jahre waren die Einsätze völlig anders“, so Schreier.