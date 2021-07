Das genossenschaftlich organisierte Tengener Ärztehaus ist bald fertig und Leben zieht in den Tengener Kastaniengarten. „Ab Anfang Juli ziehen die ersten Nutzer ins Ärztehaus. Ende August wird es voll belegt sein“, erläutert Tengens Bürgermeister Marian Schreier auf Nachfrage den Plan für die nächsten Monate.

„Wir freuen uns alle riesig auf die neuen Räume“, sagt Dr. Christine Riede, Mitinhaberin der Tengener allgemeinärztlichen Gemeinschaftspraxis. Die zusätzlichen Sprechzimmer würden die Arbeit sehr erleichtern und sogar neue Möglichkeiten schaffen. Es gebe auch mehr Platz für Medizinstudenten im praktischen Jahr oder für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung. Und auch die medizinischen Fachangestellten bekämen einen eigenen Raum. Neben den großzügig gestalteten Räumen sei auch die Barrierefreiheit ein großer Vorteil. Es werde für den Rettungsdienst und auch für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl leichter, in die Praxis zu gelangen. „Wir erleben gerade eine richtige Aufbruchstimmung“, fasst Riede die Vorfreude des Praxisteams auf die neuen Räume zusammen. Der Umzug der Gemeinschaftspraxis finde Anfang Juli statt. Ab 12. Juli können Patienten in den neuen Räumen behandelt werden. Die Corona-Impfungen fänden weiterhin erstmal noch in der Randenhalle statt. Bei über 100 Impfungen an einem Impfnachmittag in der Woche sei die Praxis dankbar, dass die Stadt dafür auch weiterhin die Halle zur Verfügung stelle. Es sei jedoch denkbar, dass auch die Impfungen in absehbarer Zeit in den neuen Praxisräumen stattfinden können.

Die Zahnarztpraxis Ulrich Mueller hat während des gesamten Julis geschlossen. Zahnarzt Mueller wird in dieser Zeit durchgehend anwesend sein und den Umzug koordinieren, während der Rest des Teams im Juli abwechselnd seinen Urlaub nimmt. So hofft er, den Umzug stressfrei hinzubekommen und ab August entspannt seine Patienten wieder begrüßen zu können. „Bis zu 14 Firmen müssen koordiniert werden, von denen aber immer höchstens ein bis zwei gleichzeitig arbeiten können“, so Mueller. Als Beispiel nennt er die Röntgengeräte, die umgezogen werden – und danach wieder fein justiert werden müssen. Schließlich müsse der TÜV abgenommen werden. Dies jedoch sei erst möglich, wenn die Geräte drin stehen. Auch neue Behandlungsstühle werden geliefert.

Über den Wechsel in die neuen Räume zeigt sich Ulrich Mueller hoch erfreut: „Wir platzen derzeit aus allen Nähten. So ist zum Beispiel unser Sozialraum viel zu klein geworden.“ Zudem möchte der Tengener Zahnarzt in den nächsten Jahren seine Praxis gerne in jüngere Hände übergeben. Die attraktiven neuen Räume kommen ihm hierfür gelegen. „Ich möchte gerne zu meiner Entlastung eine zusätzliche Zahnärztin oder einen Zahnarzt einstellen.“, drückt Mueller seine Hoffnung aus. Auch die Zahnärztekammer habe sich sehr zufrieden über dieses neue Konzept gezeigt, berichtet der Tengener Zahnarzt.