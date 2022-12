von Elisabeth Stauder

Eine Kirchenkonzert in der Adventszeit: für viele Menschen eine besinnliche Stunde mit Musik, Gesang und Texten, in der man die Hektik der Vorweihnachtszeit und die Nachrichten von Krieg und Unglücken verdrängen kann. So waren in der St. Martinskirche in Büßlingen alle Plätze besetzt, als der Musikverein Harmonie das Konzert mit „Is scho still uman See“ eröffnete und in der Kirche eine fast schon alpenländische Stimmung erzeugte. Zusammen mit dem Männergesangverein Lieder-kranz, dem Instrumentalverein Klingende Heimat und den Kirchenchören St. Martin und St. Wendelin wurde den Besuchern ein musikalisch vielfältiger Abend geboten.

Tengen-Watterdingen Watterdinger Kinder haben neue Sitzmöbel: Förderverein der Kita setzt sich für die Kleinsten ein Das könnte Sie auch interessieren

Die vier Vereine spielten und sangen zu Gunsten eines neuen Informationskastens für die St. Martinskirche. Den Frieden in Händels Sehnsucht nach Frieden und Schuberts Abendfrieden besangen mit ihren kräftigen Stimmen die Sänger des Männergesangvereins unter Leitung von Elisabeth Kreuzer. Gefühlvoll wurde das Ave Maria von Bach/Gounod vom Instrumentalverein dargeboten. Dieser begleitete mit seinem Dirigenten Martin Ritzi auch Stefan Klinger bei dem Panflöten-Solo in Leonhard Cohens Halleluja.

Hegau So schön war der erste Schnee im Hegau! Das könnte Sie auch interessieren

Die Kirchenchöre St. Martin und St. Wendelin beeindruckten unter dem Dirigat von Elisabeth Maier zusammen mit dem Solisten Matthias Zimmermann bei der anspruchsvollen Komposition „Wachet auf“. Kornelia Ritzi glänzte ebenfalls als Solistin in „Die Motette“. Begeistern konnten die beiden Chöre mit dem schwungvoll rhythmischen „Gegrüßet seist du Königin“ aus dem Film „Sister Act.“ Die Begleitung hatten Tobias Hilbert am Keyboard sowie Michael Maier am Tenorhorn und Selina Maier an der Querflöte übernommen.

Auch der Musikverein präsentierte mit David Schwarz und seinem Bariton bei „Carrickfergus“ einen exzellenten Solisten. Das Konzert beschlossen die Musiker mit einem außergewöhnlichen Arrangement von „Mary‘s Boy Child“. Langanhaltender Applaus der Besucher war der Lohn für das beeindruckende Konzert.