Ist der neue Turm nicht zu hoch und zerstört unser schönes Landschaftsbild? Ginge es nicht auch kleiner? Und warum bekommen wir kein 5G-Netz? So lauteten bei einer digitalen Informationsveranstaltung einige der Fragen an zwei Experten bezüglich eines neuen Funkturms auf dem Willberg.

Daniel Eger als Kommunalbeauftragter Mobilfunk Baden-Württemberg von der Deutschen Telekom AG und Detlef Benker als Manager für Baurecht, Funk und Kommunikation vom Dienstleister Deutsche Funkturm (DFMG) standen Rede und Antwort. Rund 20 Teilnehmer folgten den Ausführungen. Die meisten der Teilnehmer stammten aus Watterdingen und Weil.

2014 wurde ein zehn Meter hoher Mast gebaut

Nahe an der Stelle, an der dieser Mast gebaut werden soll, gibt es seit 2014 einen zehn Meter hohen Mast von Vodafone. An vielen Orten würden heutzutage noch höhere Masten gebaut werden, so die Experten.

Ein 5G-Netz würde für Watterdingen und Weil keinen Sinn machen, hieß es weiter. Je höher die Frequenz sei, desto geringer sei die Reichweite. Watterdingen und Weil benötigten keine so hohe Frequenz wie etwa die Stuttgarter Königsstraße. „Mit LTE sind sie auf der Höhe der Zeit“, so Eger. „In der Flächenabdeckung macht 5G keinen Sinn. Der Turm ist zu weit von den Orten entfernt“, ergänzte Benker.

Der neue Turm soll beide Ortsteile abdecken

Zugleich versprachen die Experten, der neue Turm würde Watterdingen und Weil abdecken. Auch werde die DFMG auf Vodafone als Betreiber des kleineren Mastes zugehen und eventuelle gemeinsame Lösungen abklären. Auch die Frage, wie man eine bessere Netzabdeckung für den Ortsteil Blumenfeld erreichen könnte, nahmen die Experten mit.