Nacht-Eulerich, so übersetzt das Internet den Namen der Band Il Civetto. Die Nachteulen aus Berlin haben den Blumenfelder Schlosshof jüngst bei einem Gute-Laune-Sommerkonzert in ein Feier- und Festivalquadrat verwandelt. Die Arme der meist jungen Besucher flogen in die Luft, es wurde getanzt und mitgesungen – nur wenige der 240 Besucher blieben auf den Stühlen sitzen. Die deutsche Pop-Band wurde 2010 gegründet und weist Einflüsse von Balkanmusik, Folk und Swing auf.

Dass die Band die Einladung nach Blumenfeld angenommen hat, lag an der Ausdauer von Nadja Kögel. Aus Stuttgart stammend lebt sie seit Beginn des Pionierprojekts im Blumenfelder Schloss. Sie steckt viel Herzblut in die Belebung der alten Gemäuer. Und sie lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Auch als das weitere Konzept für das Schloss noch unklar war, blieb sie dem Projekt treu – und auch als die Band Il Civetto bei der ersten Anfrage abgesagt hat. Sie blieb dran, fragte die Musiker erneut an und schreibt den Hauptstadt-Nachteulen: „Euer Sound muss in die Dörfer.“ Das hat gewirkt. Und Il Civetto kommt tatsächlich auch auf dem Land gut an – wie die jubelnden Konzertbesucher in Blumenfeld beweisen.

Für Kögel sei es der bisher überwältigendste Veranstaltungsabend im Schloss mit 240 tollen Gästen gewesen. Sie fasst zusammen: „Eine unbeschreibliche Atmosphäre. Das Schönste aber: Die Menschen haben nicht nur das Konzert gesehen. Sondern sie haben durch den Abend verstanden, warum wir tun, was wir tun – und welches Potenzial im Schloss steckt.“

„Einfach geil, die Stimmung war bombastisch und die Gäste kamen aus allen Regionen, sogar aus der Schweiz“, fasst Blumenfelds Ortsvorsteher Thomas Wezstein danach zusammen. Konzertbesucherin Jutta Strobel aus Tuttlingen zeigt sich ebenfalls begeistert. Sie sagt: „Ich habe noch keinen schöneren Veranstaltungsort gesehen als das Blumenfelder Schloss.“

