Vor 524 Jahren geriet Blumenfeld in die Wirren des Schweizerkrieges. Eine Anekdote aus dem Kriegsjahr über eine gewiefte Ehefrau und Angreifer, die Humor bewiesen, erzählt der Journalist und Historiker Ernst Hunkeler.

Späße gehören zum 1. April dazu, der Aprilscherz ist für viele Menschen fast schon zur Tradition geworden. Passend also, dass an diesem Tag vor über 500 Jahren eine gewiefte Ehefrau in Blumenfeld sowie Angreifer auf die Stadt laut einer Sage Humor