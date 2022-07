Dass Tengen Bauplätze in einem neu erschlossenen Baugebiet verkauft, ist nichts Neues. Neu ist diesmal jedoch, dass auch ein Baufeld mit fünf Bauplätzen vergeben wird. „Wir bieten dies in dieser Form zum ersten Mal an“, bestätigt Tengens Bürgermeister Marian Schreier. Die Idee dahinter sei folgende: Mehrere Bauwillige schließen sich zusammen und bauen gemeinsam. Dies könne privat organisiert werden, oder auch durch einen Bauträger oder Architekten. Die Art der Bebauung sei nicht vorgeschrieben.

„Es gibt auch schon Rücklauf dazu“, berichtet Schreier über die eingehenden Bewerbungen für das Baufeld. Die Grundstücke für Einzel- oder Doppelhäuser sind etwa 565 bis 852 Quadratmeter groß.

Gemeinderat hat Richtlinien für Bauplatz-Vergaben beschlossen

Der Verkaufspreis beträgt pro Quadratmeter 230 Euro. Sollten die Erschließungskosten sich über Nachträge um mehr als zehn Prozent erhöhen, beträgt der Verkaufspreis 240 Euro pro Quadratmeter, hieß es im Gemeinderat. Hinzu kämen Notar- und Grundbuchkosten, sowie Grunderwerbssteuer. Die Zuteilung der Bauplätze erfolgt nach den Bauplatzvergabe-Richtlinien, die vom Gemeinderat der Stadt Tengen beschlossen wurden. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

Ein Areal mit großer Historie

Im Amtsgarten befanden sich bis zur Erschließung des Neubaugebiets tatsächlich – wie der Name sagt – Gärten. Johann Maier, der im Stadtteil Tengen-Hinterburg wohnt, erinnert sich auch noch an die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts und liefert dazu ein Stück Heimatkunde: „Im Amtsgarten hatten die Bürger aus dem Städtle ihre Gärten.“ In der Nähe der Mühlbachschlucht gegenüber der alten Mühle in Richtung Uttenhofen hätten die Hinterburg-Bürger ihr Obst und Gemüse angebaut. Die Leute aus dem Dorf hätten beim Espelsee gegärtnert. „Die Einwohner mussten 21 Jahre alt sein. Dann hatten sie Anspruch auf ein Stück Krautland“, so Maier.