Warum verpflichtet sich ein 27-Jähriger freiwillig, niemals zu heiraten? Tobias Herzog hat darauf eine klare Antwort: „Es ist ein Zeichen der Hingabe an Gott und die Menschen. Es ist ein Zeichen des Dienstes an Gott und Menschen.“

Tobias Herzog ist ein leidenschaftlicher Star-Wars-Fan, begeisterter Hobby-Koch und Wanderer. | Bild: Uli Zeller

Aber so einfach, wie sich die Antwort des 27-jährigen frisch geweihten Priesters liest, ist sie ihm dann doch nicht über die Lippen gekommen. Denn Vikar Herzog wirkt wie ein Mensch, der erst einmal gründlich überlegt, Gedanken abwägt und dann tiefgründige Antworten geben kann. Er habe diesen Dienst und Lebensstil viele Jahre gründlich überprüft, um mit einer reifen Entscheidung Ja dazu sagen zu können, erläutert er in einem Videogespräch mit dem SÜDKURIER.

Funke sprang bei Firmvorbereitung über

Sein Elternhaus in Lauda-Königshofen bei Tauberbischofsheim beschreibt er als christlich geprägt. Doch der Funke für den persönlichen Glauben sei erst bei der Firmvorbereitung auf ihn übergesprungen.

Zur Person Tobias Herzog wurde im Jahr 1993 geboren. Von 2012 bis 2018 besuchte er das Priesterseminar in Freiburg und studierte dort und in Frankfurt am Main Theologie. Seine pastorale Ausbildung erfolgte in der Pfarrei Konstanz-Petershausen und in der Kirchengemeinde An der Glotter mit Hauptsitz in Denzlingen nahe Freiburg. Im Juni 2019 wurde er in Karlsruhe zum Diakon geweiht, im September 2020 dann im Freiburger Münster zum Priester. Seit Anfang Oktober ist er als Vikar in den Seelsorgeeinheiten Oberer Hegau und Bernhard von Baden Tengen tätig. Als größtes Hobby nennt Tobias Herzog das Wandern. Darüber hinaus liest und kocht er gerne, trifft sich mit Freunden und ist ein leidenschaftlicher Star-Wars-Fan.

Eine Fahrt nach Assisi habe damals viel bei ihm ausgelöst. Zum einen, weil ihn das Leben des heiligen Franziskus fasziniert habe: „Einer, der für Gott sein Leben komplett umgekrempelt hat“, wie Herzog beschreibt. Aber noch ein andere Faktor sei prägend für ihn gewesen: „Es waren authentische Seelsorger bei der Fahrt nach Assisi dabei. Denen habe ich angemerkt, dass sie brennen – für das, was sie tun und für Gott.“

Begegnung mit Papst Benedikt

Hinzu kam im Anschluss an die Firmung eine Gruppe von männlichen Jugendlichen, die sich über Glaubens- und Lebensfragen unterhalten haben. „Ich wollte meinem Glauben dann auch äußerlich eine Form geben. Also bin ich mit 16 Jahren noch Ministrant geworden und bin der Kolpingfamilie Lauda beigetreten.“

Als Papst Benedikt 2011 auf dem Flugplatz in Freiburg einen Gottesdienst gefeiert hat, durfte Herzog dort eine Fürbitte lesen. Das beschreibt er als ein weiteres wichtiges Ereignis für ihn. Ein Buch des damaligen Papstes „Einführung ins Christentum“, eine theologisch anspruchsvolle Lektüre, hat er bereits mit 16 Jahren im Lesekreis mit anderen interessierten Jugendlichen gelesen.

Tengen Tengen hat keinen eigenen katholischen Pfarrer mehr – deshalb übernimmt nun ein Seelsorge-Team die Aufgaben in der Gemeinde Das könnte Sie auch interessieren

„Längere Zeit habe ich den Gedanken, Priester zu werden, noch weit von mir fort geschoben“, so Herzog. Dann sei er ins Priesterseminar eingetreten, um seine Berufung herauszufinden. Dort hat er dann gemerkt: „Ich habe eine totale Leidenschaft für den Dienst des Priesters.“ Und so sei er dann eben doch Priester geworden.

Viele Aufgaben in Engen und Tengen

Nun ist Tobias Herzog Teil des Seelsorgeteams, das Engen, Tengen und die zugehörigen Pfarreien betreut. Seine Aufgaben decken ein weites Spektrum ab: Vom Grundschulunterricht bis zu Beerdigungen, von der Taufe bis zu Krankensalbungen, von der Beichte bis zur Predigt. Vor allem schlägt sein Herz dafür, seinen Glauben dort weitergeben, wo er ihn selber vorgelebt bekommen hat: In der Ministranten– und Jugendarbeit.

„Ich stecke aber auch viel Zeit in die Vorbereitung von Predigten“, erläutert Vikar Herzog. Er wälze dafür nicht nur wissenschaftliche Kommentare, sondern auch die Zeitung. Denn es sei nicht nur wichtig, die Hintergründe des Bibeltextes zu verstehen, sondern die Aufgabe des Predigens gehe noch weiter: „Ich hoffe, dass ich die Themen erkenne, die die Menschen bewegen – und dass ich daraufhin den Bibeltext auslegen kann.“

Gottesdienste mit Vikar Tobias Herzog findet man bei www.youtube.com auf der Seite der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau.