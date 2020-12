Wenn Peter Messmer an seine erste selbstgebaute Weihnachtskrippe zurückdenkt, muss er schmunzeln: „Das war eine hundsnormale Krippe aus vier Stecken mit einem Dach drauf und Figuren aus Plastik. Da war ich vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt“, erzählt er. Heute gestaltet er alpenländische Weihnachtskrippen naturgetreu in vielen Varianten und mit ausgewählten Hölzern.

Seine neuen Unikate zeigt er am Sonntag, 6. Dezember, und am kommenden Wochenende vor der Postweghütte bei Tengen. Nach seiner ersten Krippe sei Pause gewesen, aber da er gerne mit Holz arbeitet, habe es ihn als Erwachsenen wieder gepackt, erzählt Peter Messmer.

Seine Leidenschaft seit 20 Jahren

Er wurde zum passionierten Krippenbauer, besuchte Kurse und geht seit 20 Jahren mit Leidenschaft ans Werk. Eins ist ihm ganz wichtig: Die Krippen sind komplett aus Naturmaterialien gebaut. Die findet er das ganze Jahr über, sein Holzlager füllt er mit Fundstücken bei Wanderungen in Südtirol, im Schwarzwald, und Allgäu und auch in heimischen Wäldern.

Dabei legt er Wert auf die Form: „Krumm und schräg müssen die Hölzer sein, auch wenn das beim Bauen aufwändiger ist“, erklärt er, dass auch in der Natur nichts grade sei. Mit den Hölzern gestaltet er den Aufbau und das Dach, eine Wissenschaft für sich seien die Figuren. Die sind aus Kunststein hergestellt und entsprechen seinen Vorstellungen, da sie sehr ausdrucksstark seien.

Laternen-Krippen mit Beleuchtung

Der Krippenbau begleitet ihn, offen für alle Anregungen kam ihm auch an Ostern bei einem Dorfbummel im Allgäu eine neue Idee: „Dort sah ich in einem Fenster einen Hasen in einer beleuchteten Laterne“, zeigt Peter Messmer stolz die Laternen-Krippen, die auch auf engsten Raum Platz haben. Und auch das gehört für ihn dazu – alle Krippen sind beleuchtet.

Zur Krippenausstellung vor der Postweghütte beim Wanderparkplatz zwischen Watterdingen und Leipferdingen lädt Peter Messmer am Sonntag, 6. Dezember, und am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Dezember, ein. Zum Aufwärmen werden zwei Feuer brennen.