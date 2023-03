Glänzende Knöpfe, Taschenmesser oder Pfannen. All dies kann man an einem klassischen Krämermarkt finden. Und so bietet der Tengener Josefsmarkt in diesem Jahr an seinen rund 40 Ständen neben duftender Wurst und Waffeln wieder Vieles: Gelegenheit zum Kramen und Kaufen, Plaudern und Philosophieren, Schmecken und Sehen ist am Sonntag, 12. März, von 10 bis 18 Uhr. „Früher waren die Stände des Marktes nur in der Altstadt“, erläutert Martina Baldus von der Stadtverwaltung, die den Markt mit organisiert. Inzwischen sei der Markt jedoch etwas entzerrt worden – und die ersten Stände stehen bereits oberhalb in der Marktstraße. Die Besucher, die ihr Fahrzeug auf dem Festplatz parken, sind so viel schneller mitten im Marktgeschehen.

„Der Josefsmarkt bietet eine besondere Atmosphäre in der Altstadt“, lädt Martina Baldus ein. Auch Bürgermeister Marian Schreier betont: „Ich freue mich, dass der Josefsmarkt nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet und viele Händler wieder mit dabei sind.“

Wie kommt der Josefsmarkt zu seinem Namen? Der Josefsmarkt ist ein traditioneller Jahrmarkt im Frühjahr. Der Markt in seiner jetzigen Form wird seit 1975 immer am zweiten Sonntag im März abgehalten. Die Wurzeln des Marktes lassen sich ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, wo er bereits seit 1883 offiziell nachweisbar ist als erster Vieh- und Krämermarkt des Jahres. Der Name des Marktes hat seinen Ursprung des in der katholischen Kirche gefeierten Festes des Heiligen Joseph von Nazareth.

Der Förderverein der Kita St. Vinzenz Tengen bietet von etwa 10 bis 14 Uhr einen Stand mit Waffelverkauf und Selbstgebasteltem, verrät Kita-Leitung Sigrun Korynta. Der Erlös aus dem Verkauf komme nicht nur den Kindern der Kita St. Vinzenz zugute, sondern auch der Kinderkrippe Kastanienzwerge im Tengener Ärztehaus. Die Erzieherteams hätten sich für dieses Jahr vorgenommen, beide Gärten für die Kinder noch attraktiver zu gestalten.

Auch Kram und Kurioses gibt es beim Krämermarkt: Franz-Josef Zeller aus Tengen hat beim letzten Josefsmarkt etwa ein Schild entdeckt, das er originell fand. | Bild: Uli Zeller

In den vergangenen Jahren hat der Josefsmarkt auch immer deutlich gemacht, was die Tengener gerade bewegt. So fand der letzte Josefsmarkt – wie jedes Jahr – auch 2020 am zweiten Sonntag im März statt. Am gleichen Sonntag haben die Tengener für den Bau der Windräder in Watterdingen gestimmt. Ein weiteres Gesprächsthema damals war, was man von diesem neuartigen Corona-Virus halten solle. Damals hat wohl kaum jemand geahnt, dass der Markt aufgrund der Pandemie erstmal der letzte sein sollte.

In diesem Jahr liegt der Josefsmarkt eine Woche vor der Bürgermeister-Neuwahl. So ist damit zu rechnen, dass dort neben Pfannen, Messern und Knöpfen auch die Kandidierenden mit Anwesenheit glänzen werden.