Für Marian Schreier war es das letzte Mal, dass er als Bürgermeister den Schätzele-Markt in seiner Amtszeit eröffnet hat. Zur Neuwahl im kommenden Jahr will er nicht mehr antreten. „Ob Festzelt, Gewerbeausstellung oder Markt – am Schätzele-Markt ist für jeden Geschmack etwas geboten“, so Tengens Noch-Bürgermeister zur Eröffnung.

Tengen Thüringens Innenminister Georg Maier spricht in diesem Jahr auf dem Schätzele-Markt

Mit Rummelplatzplatz-Betreiber Heinz Gebauer gab er am Freitagnachmittag den Startschuss. Nun drehen sich neben dem Riesenrad zahlreiche Fahrgeschäfte und auf dem Krämermarkt warten rund 140 Stände. Verschiedene Köstlichkeiten gibt es an den Verpflegungsständen der Vereine.

Viele Fahrgeschäfte locken nach der Corona-Zwangspause zum Volksfest im Hegau. | Bild: Uli Zeller

Am Wochenende eröffnet zudem die Gewerbeausstellung. Durch den Neubau von Ärztehaus und Bürgersaal haben sich die Laufwege geändert. Schätzele-Markt-Besucher werden im Einbahnstraßensystem durchs Zentrum gelotst.

Eine Runde Fahrspaß: Bürgermeister Marian Schreier und Rummelplatz-Veranstalter Heinz Gebauer im Auto-Scooter. | Bild: Uli Zeller

Höhepunkt am Samstag ist die Mittelstandskundgebung mit Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Am Sonntag kann man den Jugendgemeinderat im neuen Bürgersaal treffen.